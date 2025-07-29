Розпочалися зйомки сиквелу "Одного разу в Голлівуді": перші фото з Бредом Піттом

Бред Пітт повернувся в образ Кліффа Бута: перше фото

61-річний актор знову грає зухвалого каскадера з хітового фільму 2019 року. На перших знімках зі знімального майданчика він постав у вже впізнаваному образі: з розпатланим світлим волоссям, вусами, у жовтій сорочці, білій футболці з принтом та класичних синіх джинсах.

Знімання відбуваються у легендарному кінотеатрі New Beverly Cinema в Лос-Анджелесі, який належить Квентіну Тарантіно - режисеру першої частини. Він написав сценарій сиквелу, проте працювати над реалізацією проєкту буде Девід Фінчер.

В "Одного разу в Голлівуді" герой актора був помічником і близьким другом голлівудської зірки Ріка Далтона у виконанні Леонардо ДіКапріо. Проте останній, як відомо, у сиквелі грати не буде.

"Одного разу в Голлівуді": що відомо про сиквел

Події оригінального фільму відбуваються у Лос-Анджелесі 1969 року. Стрічка отримала високі оцінки критиків і глядачів. До акторського складу також увійшли Марго Роббі, Маргарет Кволі, Тімоті Оліфант, Остін Батлер та інші.

Картина завоювала три "Оскари", зокрема Пітт отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану.

Новий фільм виходитиме під назвою "The Adventures of Cliff Booth" ("Пригоди Кліффа Бута"). Сюжет розгортатиметься навколо життя колись другорядного персонажа. Тут він постає в новому для себе амплуа - такого собі "рішали", людини, яка розв'язує проблеми залаштунками кіноіндустрії.

У проєкт також знімуться актори Скотт Кан, Елізабет Дебікі, Карла Гуджіно та Ях’я Абдул-Матін. Офіційної дати прем'єри поки що немає, але нібито він готується для Netflix.