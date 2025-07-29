Начались съемки сиквела "Однажды в Голливуде": первые фото с Брэдом Питтом

Брэд Питт вернулся в образ Клиффа Бута: первое фото

61-летний актер снова играет дерзкого каскадера из хитового фильма 2019 года. На первых снимках со съемочной площадки он предстал в уже узнаваемом образе: с растрепанными светлыми волосами, усами, в желтой рубашке, белой футболке с принтом и классических синих джинсах.

Съемки проходят в легендарном кинотеатре New Beverly Cinema в Лос-Анджелесе, который принадлежит Квентину Тарантино - режиссеру первой части. Он написал сценарий сиквела, однако работать над реализацией проекта будет Дэвид Финчер.

В "Однажды в Голливуде" герой актера был помощником и близким другом голливудской звезды Рика Далтона в исполнении Леонардо ДиКаприо. Однако последний, как известно, в сиквеле играть не будет.

"Однажды в Голливуде": что известно о сиквеле

События оригинального фильма происходят в Лос-Анджелесе 1969 года. Лента получила высокие оценки критиков и зрителей. В актерский состав также вошли Марго Робби, Маргарет Кволи, Тимоти Олифант, Остин Батлер и другие.

Картина завоевала три "Оскара", в частности Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана.

Новый фильм будет выходить под названием "The Adventures of Cliff Booth" ("Приключения Клиффа Бута"). Сюжет будет разворачиваться вокруг жизни некогда второстепенного персонажа. Здесь он предстает в новом для себя амплуа - некоего "решалы", человека, который решает проблемы закулисьем киноиндустрии.

В проекте также снимутся актеры Скотт Кан, Элизабет Дебики, Карла Гуджино и Яхья Абдул-Матин. Официальной даты премьеры пока нет, но якобы он готовится для Netflix.