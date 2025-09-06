Сабіна Мусіна прокоментувала звинувачення колишнього: "Юристи вже готують позов"

Що сказала Сабіна Мусіна про заяву Трушковського

Блогерка заявила, що жодним чином не пов'язана з фінансовими справами свого колишнього чоловіка Костянтина Чередніченка. ВАКС минулого року присудив йому за корупцію 8 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна.

"Мій перший шлюб завершився понад 10 років тому. Відтоді я не маю жодного стосунку до життя, діяльності чи фінансових справ колишнього чоловіка", - заявила вона.

Спроби прив'язати її ім'я та бізнес до кримінальних проваджень вона назвала маніпуляцією та введенням суспільства в оману.

Вона наголосила, що поширення неправдивої інформації шкодить не лише її особистій діловій репутації, а й великій команді людей, з якою вона працює.

Сабіна Мусіна про звинувачення Трушковського (скриншот)

Ба більше, юристи блогерки вже готують позов про захист честі та гідності.

"GXbar побудований на вкрадені гроші" - цитати великих колишніх. Це наклеп і він нічим не підтверджений", - підкреслила бізнесвумен.

Також Мусіна подякувала всім, хто висловив їй слова підтримки, і пообіцяла ділитися перебігом ситуації.

Реакція Сабіни Мусіної на заяви Трушковського (скриншот)

Що сказав Трушковський про бізнес Сабіни Мусіної

Нагадаємо, раніше блогер, який живе в США і не збирається повертатися в Україну, звинуватив колишню дружину у використанні корупційних коштів першого чоловіка.

За його словами, Чередніченко, який працював на Укроборонпром, начебто виділив нечесно зароблені 50 тисяч доларів на перший салон GXbar.

Проте Сабіна заперечує заяву колишнього та планує притягнути його до відповідальності у суді.