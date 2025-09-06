RU

Сабина Мусина прокомментировала обвинения бывшего: "Юристы уже готовят иск"

Основательница GXbar назвала заявления бывшего клеветой (фото: instagram.com/saba.musina)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Бизнесвумен, блоггер и совладелица компании GXbar Саба Мусина нарушила молчание относительно заявлений Андрея Трушковского о якобы использовании коррупционно заработанных средств ее первого мужа для открытия салона красоты.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее заявление блогерша сделала в Threads.

Что сказала Сабина Мусина о заявлении Трушковского

Блогерша заявила, что никак не связана с финансовыми делами своего бывшего мужа Константина Чередниченко. ВАКС в прошлом году приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за коррупцию.

"Мой первый брак завершился более 10 лет назад. С тех пор я не имею никакого отношения к жизни, деятельности или финансовым делам бывшего мужа", - заявила она.

Попытки привязать ее имя и бизнес к уголовным производствам она назвала манипуляцией и введением общества в заблуждение.

Она подчеркнула, что распространение ложной информации вредит не только ее личной деловой репутации, но и большой команде людей, с которой она работает.

Сабина Мусина об обвинениях Трушковского (скриншот)

Более того, юристы блогера уже готовят иск о защите чести и достоинства.

"GXbar построен на украденные деньги" - цитаты великих бывших. Это клевета и она ничем не подтверждена", - подчеркнула бизнесвумен.

Также Мусина поблагодарила всех, кто выразил ей слова поддержки, и пообещала делиться ходом ситуации.

Реакция Сабины Мусиной на заявления Трушковского (скриншот)

Что сказал Трушковский о бизнесе Сабины Мусиной

Напомним, ранее блогер, который живет в США и не собирается возвращаться в Украину, обвинил бывшую жену в использовании коррупционных средств первого мужа.

По его словам, Чередниченко, который работал на Укроборонпром, якобы выделил нечестно заработанные 50 тысяч долларов на первый салон GXbar.

Однако Сабина отрицает заявление бывшего и планирует привлечь его к ответственности в суде.

