Schmalgauzen презентував "Сад закоханих лілій" - фільм про любов, вибір і втрати

Четвер 07 серпня 2025 17:14
Schmalgauzen презентував "Сад закоханих лілій" - фільм про любов, вибір і втрати Кадр зі зйомок відео "Сад закоханих лілій" (фото: пресслужба Schmalgauzen)
Автор: Поліна Іваненко

Український музично-візуальний проєкт Schmalgauzen презентував нову короткометражну стрічку під назвою "Сад закоханих лілій". Це емоційне занурення у вечір, що назавжди змінив життя героїні, - розповідь очима жінки, яка шукає зустрічі з коханим, але опиняється серед химерного і напруженого карнавалу спогадів, емоцій та рішень.

Більше про чуттєвий міні-фільм читайте у матеріалі РБК-Україна.

Що треба знати про "Сад закоханих лілій"

У центрі сюжету - спроба знайти відповідь на давнє питання кохання. Вечір у знайомому місці, обличчя, які здаються рідними, і він - чоловік, якого вона ніяк не може забути.

Та замість очікуваного діалогу на неї чекають нові претенденти на серце та фінал, що розбиває ілюзії.

Schmalgauzen презентував &quot;Сад закоханих лілій&quot; - фільм про любов, вибір і втратиКадр зі зйомок відео "Сад закоханих лілій" (фото: пресслужба Schmalgauzen)

Цікаво, що кліп, режисером якого виступив Андрій Ширко, знятий одним кадром, що створює ефект повної присутності. Глядач бачить усе від першої особи, разом з героїнею мандруючи простором, де кожна мізансцена природно виростає з попередньої.

Усі події розгортаються у ритмі безперервного руху, як внутрішній монолог, що стає візуальним і відчутним.

Schmalgauzen презентував &quot;Сад закоханих лілій&quot; - фільм про любов, вибір і втратиКадр зі зйомок відео "Сад закоханих лілій" (фото: пресслужба Schmalgauzen)

Особливістю роботи стала візуальна мова, яка поєднала стриманість, фактурну глибину та світлотіньову експресію. Кожен кадр - як окрема картина, що промовляє до глядача емоційною метафорою.

"Сад закоханих лілій" - не просто відео, а інтимна сповідь, яка змушує замислитися: чи завжди ми знаємо, кого насправді шукаємо?

При написанні матеріалу використовувалася інформація від пресслужби гурту Schmalgauzen.

Новини шоу-бізнесу Музика Зірки шоу-бізнесу Музиканти Пісні
