ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Schmalgauzen презентовал "Сад закоханих лілій" - фильм о любви, выборе и потерях

Четверг 07 августа 2025 17:14
UA EN RU
Schmalgauzen презентовал "Сад закоханих лілій" - фильм о любви, выборе и потерях Кадр со съемок видео "Сад закоханих лілій" (фото: пресс-служба Schmalgauzen)
Автор: Полина Иваненко

Украинский музыкально-визуальный проект Schmalgauzen представил новую короткометражную ленту под названием "Сад закоханих лілій". Это эмоциональное погружение в вечер, навсегда изменивший жизнь героини, - рассказ глазами женщины, которая ищет встречи с любимым, но оказывается среди причудливого и напряженного карнавала воспоминаний, эмоций и решений.

Больше о чувственном мини-фильме читайте в материале РБК-Украина.

Что нужно знать о клипе "Сад закоханих лілій"

В центре сюжета - попытка найти ответ на давний вопрос любви. Вечер в знакомом месте, лица, которые кажутся родными, и он - мужчина, которого она никак не может забыть.

Но вместо ожидаемого диалога ее ждут новые претенденты на сердце и финал, который разбивает иллюзии.

Schmalgauzen презентовал &quot;Сад закоханих лілій&quot; - фильм о любви, выборе и потеряхКадр со съемок видео "Сад закоханих лілій" (фото: пресс-служба Schmalgauzen)

Интересно, что клип, режиссером которого выступил Андрей Ширко, снят одним кадром, что создает эффект полного присутствия. Зритель видит все от первого лица, вместе с героиней путешествуя по пространству, где каждая мизансцена естественно вырастает из предыдущей.

Все события разворачиваются в ритме непрерывного движения, как внутренний монолог, который становится визуальным и осязаемым.

Schmalgauzen презентовал &quot;Сад закоханих лілій&quot; - фильм о любви, выборе и потеряхКадр со съемок видео "Сад закоханих лілій" (фото: пресс-служба Schmalgauzen)

Особенностью работы стал визуальный язык, который соединил сдержанность, фактурную глубину и светотеневую экспрессию. Каждый кадр - как отдельная картина, говорящая к зрителю эмоциональной метафорой.

"Сад закоханих лілій" - не просто видео, а интимная исповедь, которая заставляет задуматься: всегда ли мы знаем, кого на самом деле ищем?

Вас может заинтересовать

При написании материала использовалась информация от пресс-службы группы Schmalgauzen.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Музыка Звезды шоу-бизнеса Музыканты Песни
Новости
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики