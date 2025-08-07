Schmalgauzen презентовал "Сад закоханих лілій" - фильм о любви, выборе и потерях

Украинский музыкально-визуальный проект Schmalgauzen представил новую короткометражную ленту под названием "Сад закоханих лілій" . Это эмоциональное погружение в вечер, навсегда изменивший жизнь героини, - рассказ глазами женщины, которая ищет встречи с любимым, но оказывается среди причудливого и напряженного карнавала воспоминаний, эмоций и решений.

Больше о чувственном мини-фильме читайте в материале РБК-Украина .

Что нужно знать о клипе "Сад закоханих лілій"

В центре сюжета - попытка найти ответ на давний вопрос любви. Вечер в знакомом месте, лица, которые кажутся родными, и он - мужчина, которого она никак не может забыть.

Но вместо ожидаемого диалога ее ждут новые претенденты на сердце и финал, который разбивает иллюзии.

Кадр со съемок видео "Сад закоханих лілій" (фото: пресс-служба Schmalgauzen)

Интересно, что клип, режиссером которого выступил Андрей Ширко, снят одним кадром, что создает эффект полного присутствия. Зритель видит все от первого лица, вместе с героиней путешествуя по пространству, где каждая мизансцена естественно вырастает из предыдущей.

Все события разворачиваются в ритме непрерывного движения, как внутренний монолог, который становится визуальным и осязаемым.

Кадр со съемок видео "Сад закоханих лілій" (фото: пресс-служба Schmalgauzen)

Особенностью работы стал визуальный язык, который соединил сдержанность, фактурную глубину и светотеневую экспрессию. Каждый кадр - как отдельная картина, говорящая к зрителю эмоциональной метафорой.

"Сад закоханих лілій" - не просто видео, а интимная исповедь, которая заставляет задуматься: всегда ли мы знаем, кого на самом деле ищем?