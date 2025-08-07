Schmalgauzen презентував "Сад закоханих лілій" - фільм про любов, вибір і втрати

Український музично-візуальний проєкт Schmalgauzen презентував нову короткометражну стрічку під назвою "Сад закоханих лілій". Це емоційне занурення у вечір, що назавжди змінив життя героїні, - розповідь очима жінки, яка шукає зустрічі з коханим, але опиняється серед химерного і напруженого карнавалу спогадів, емоцій та рішень.
У центрі сюжету - спроба знайти відповідь на давнє питання кохання. Вечір у знайомому місці, обличчя, які здаються рідними, і він - чоловік, якого вона ніяк не може забути.
Та замість очікуваного діалогу на неї чекають нові претенденти на серце та фінал, що розбиває ілюзії.
Цікаво, що кліп, режисером якого виступив Андрій Ширко, знятий одним кадром, що створює ефект повної присутності. Глядач бачить усе від першої особи, разом з героїнею мандруючи простором, де кожна мізансцена природно виростає з попередньої.
Усі події розгортаються у ритмі безперервного руху, як внутрішній монолог, що стає візуальним і відчутним.
Особливістю роботи стала візуальна мова, яка поєднала стриманість, фактурну глибину та світлотіньову експресію. Кожен кадр - як окрема картина, що промовляє до глядача емоційною метафорою.
"Сад закоханих лілій" - не просто відео, а інтимна сповідь, яка змушує замислитися: чи завжди ми знаємо, кого насправді шукаємо?
