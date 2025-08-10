ua en ru
Секрет ідеального ранку: 10 українських хітів, які надихнуть і дадуть сили на цілий день

Неділя 10 серпня 2025 08:38
Секрет ідеального ранку: 10 українських хітів, які надихнуть і дадуть сили на цілий день Веселі українські пісні (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Прокидатися зранку і бути одразу бадьорим не завжди легко, але якщо ви почнете день з музики, то настрій точно покращиться. Веселі й запальні пісні здатні стати саме тим еліксиром, який пробуджує та додає енергії.

РБК-Україна зібрало для вас ранковий плейліст з українськими піснями, новими та вже культовими, після прослухування яких точно захочеться посміхнутися.

Нікіта Кісельов - "Сніданок"

М’яка та світла композиція, яка звучить, наче ранкове сонце за вікном. Пісня ніби огортає теплом і дарує відчуття затишку, коли день тільки починається. Ідеальний варіант для моменту, коли ви ще смакуєте каву або чай, не поспішаючи поринати у справи.

Хор "Гомін" - "Цей сон"

Далі на вас чекає атмосферна пісня з чудовим настроєм, яка стала справжнім хітом. Її мелодія плавно налаштовує на позитивний лад і допомагає прокинутися.

Тоня Матвієнко - "Блискавка"

Лірична й водночас весела композиція, яка поступово додає енергії. Її голос і музичні переливи нагадують, що попереду - цілий день, а з ним і чимало пригод.

Скрябін - "Кольорова"

Культовий трек, який не старіє з роками. Легка, щира, трохи ностальгійна пісня, що підіймає настрій і нагадує про прості радощі життя. Ідеальна для того, щоб з посмішкою почати свій день.

alyona alyona та Jerry Heil - "KUPALA"

А потім послухайте цей хіт - енергійний, яскравий і з потужним вайбом. Він заряджає так, що хочеться одразу братися за важливі справи. Чому б не почати ранок з цієї пісні?

Нумер 482 - "Добрий ранок, Україно"

Ще одна безсмертна класика, яка досі актуальна. Ця пісня, ніби енергетичний напій у світі музики. Оптимістичний ритм і щирі слова мотивують діяти й вірити в новий день.

Артем Пивоваров х The Вуса х Ірина Білик - "YABADABADU" (feat. Даша Астафʼєва, Лєра Мандзюк)

Яскравий і модний колаб, який "засів" в трендах. Танцювальний ритм, драйвові інструменти й відчуття безтурботності роблять цей трек чудовим саундтреком веселого ранку.

MONATIK - "Кружить"

Трек, який уже став знаковим для української поп-сцени. Його ритм буквально змушує рухатися, а позитивна енергетика надихає дивитися на життя під іншим кутом. Вмикайте його, коли ви вже вийшли з дому й крокуєте назустріч новому дню.

Антитіла - "Бери своє"

Сильна мотиваційна пісня, яка налаштовує на впевненість і рішучі дії. Слухаючи її, складно залишитися без енергії та бажання досягати цілей. Саме те, що потрібно для активного старту.

Go_A - "Шум"

Потужне завершення ранкового плейлиста. Сучасна українська класика, яка не тільки підкорила "Євробачення", а й стала символом невичерпної енергії. Після такого заряду хочеться рухатися цілий день.

