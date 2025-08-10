Секрет идеального утра: 10 украинских хитов, которые вдохновят и дадут силы на целый день

Просыпаться утром и быть сразу бодрым не всегда легко, но если вы начнете день с музыки, то настроение точно улучшится. Веселые и зажигательные песни способны стать именно тем эликсиром, который пробуждает и придает энергии.

РБК-Украина собрало для вас утренний плейлист с украинскими песнями, новыми и уже культовыми, после прослушивания которых точно захочется улыбнуться.

Никита Киселев - "Сніданок"

Мягкая и светлая композиция, которая звучит, как утреннее солнце за окном. Песня будто окутывает теплом и дарит ощущение уюта, когда день только начинается. Идеальный вариант для момента, когда вы еще смакуете кофе или чай, не спеша погружаться в дела.

Хор "Гомін" - "Цей сон"

Далее вас ждет атмосферная песня с отличным настроением, которая стала настоящим хитом. Ее мелодия плавно настраивает на позитивный лад и помогает проснуться.

Тоня Матвиенко - "Блискавка"

Лирическая и одновременно веселая композиция, которая постепенно добавляет энергии. Ее голос и музыкальные переливы напоминают, что впереди - целый день, а с ним и немало приключений.

Скрябин - "Кольорова"

Культовый трек, который не стареет с годами. Легкая, искренняя, немного ностальгическая песня, поднимающая настроение и напоминающая о простых радостях жизни. Идеальна для того, чтобы с улыбкой начать свой день.

alyona alyona и Jerry Heil - "KUPALA"

А потом послушайте этот хит - энергичный, яркий и с мощным вайбом. Он заряжает так, что хочется сразу браться за важные дела. Почему бы не начать утро с этой песни?

Нумер 482 - "Добрий ранок, Україно"

Еще одна бессмертная классика, которая до сих пор актуальна. Эта песня, будто энергетический напиток в мире музыки. Оптимистичный ритм и искренние слова мотивируют действовать и верить в новый день.

Артем Пивоваров х The Вуса х Ирина Билык - "YABADABADU" (feat. Даша Астафьева, Лера Мандзюк)

Яркий и модный коллаб, который "засел" в трендах. Танцевальный ритм, драйвовые инструменты и ощущение беззаботности делают этот трек отличным саундтреком веселого утра.

MONATIK - "Кружить"

Трек, который уже стал знаковым для украинской поп-сцены. Его ритм буквально заставляет двигаться, а позитивная энергетика вдохновляет смотреть на жизнь под другим углом. Включайте его, когда вы уже вышли из дома и шагаете навстречу новому дню.

Антитіла - "Бери своє"

Сильная мотивационная песня, которая настраивает на уверенность и решительные действия. Слушая ее, сложно остаться без энергии и желания достигать целей. Именно то, что нужно для активного старта.

Go_A - "Шум"

Мощное завершение утреннего плейлиста. Современная украинская классика, которая не только покорила "Евровидение", но и стала символом неисчерпаемой энергии. После такого заряда хочется двигаться целый день.