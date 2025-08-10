Секрет ідеального ранку: 10 українських хітів, які надихнуть і дадуть сили на цілий день

Прокидатися зранку і бути одразу бадьорим не завжди легко, але якщо ви почнете день з музики, то настрій точно покращиться. Веселі й запальні пісні здатні стати саме тим еліксиром, який пробуджує та додає енергії.
РБК-Україна зібрало для вас ранковий плейліст з українськими піснями, новими та вже культовими, після прослухування яких точно захочеться посміхнутися.
М’яка та світла композиція, яка звучить, наче ранкове сонце за вікном. Пісня ніби огортає теплом і дарує відчуття затишку, коли день тільки починається. Ідеальний варіант для моменту, коли ви ще смакуєте каву або чай, не поспішаючи поринати у справи.
Далі на вас чекає атмосферна пісня з чудовим настроєм, яка стала справжнім хітом. Її мелодія плавно налаштовує на позитивний лад і допомагає прокинутися.
Лірична й водночас весела композиція, яка поступово додає енергії. Її голос і музичні переливи нагадують, що попереду - цілий день, а з ним і чимало пригод.
Культовий трек, який не старіє з роками. Легка, щира, трохи ностальгійна пісня, що підіймає настрій і нагадує про прості радощі життя. Ідеальна для того, щоб з посмішкою почати свій день.
А потім послухайте цей хіт - енергійний, яскравий і з потужним вайбом. Він заряджає так, що хочеться одразу братися за важливі справи. Чому б не почати ранок з цієї пісні?
Ще одна безсмертна класика, яка досі актуальна. Ця пісня, ніби енергетичний напій у світі музики. Оптимістичний ритм і щирі слова мотивують діяти й вірити в новий день.
Яскравий і модний колаб, який "засів" в трендах. Танцювальний ритм, драйвові інструменти й відчуття безтурботності роблять цей трек чудовим саундтреком веселого ранку.
Трек, який уже став знаковим для української поп-сцени. Його ритм буквально змушує рухатися, а позитивна енергетика надихає дивитися на життя під іншим кутом. Вмикайте його, коли ви вже вийшли з дому й крокуєте назустріч новому дню.
Сильна мотиваційна пісня, яка налаштовує на впевненість і рішучі дії. Слухаючи її, складно залишитися без енергії та бажання досягати цілей. Саме те, що потрібно для активного старту.
Потужне завершення ранкового плейлиста. Сучасна українська класика, яка не тільки підкорила "Євробачення", а й стала символом невичерпної енергії. Після такого заряду хочеться рухатися цілий день.
