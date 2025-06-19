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Про секретні місії та особисту помсту: 5 драйвових трилерів, від яких не відірватися

Фільми, де герої підуть на все заради місії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Зануртеся у світ шпигунських операції та жаги справедливості. Ці трилери тримають у напрузі до останньої хвилини.

РБК-Україна ділиться добіркою фільмів, які ідеально підійдуть для домашнього кіновечора.

"Аматор"

Новий екшн про хакера ЦРУ, який вступає у небезпечну гру заради помсти за смерть дружини. Зневірений і розчарований бездіяльністю свого начальства, він вирішує сам вистежити винуватців та встановити справедливість.


"Американський убивця"

Після втрати нареченої Мітч потрапляє під крило ветерана холодної війни Стена Герлі, який навчає боротьбі з тероризмом. Разом вони розслідують серію жорстоких нападів.


"Останній рубіж"

Колишній агент після смерті дружини разом з донькою переїздить до маленького містечка. Проте тихе та спокійне життя ускладнюється, коли місцевий наркобарон оголошує винагороду за його голову.


"Відшкодування збитків"

Пожежник втрачає дружину та сина в результаті теракту. Коли правосуддя виявляється безсиле, він наважується на помсту за свою родину.


"Драйв"

Голлівудський каскадер веде подвійне життя і закохується в красуню. Проте неочікуваний поворот змушує його тікати від переслідування та рятувати кохану.

 

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