Про секретні місії та особисту помсту: 5 драйвових трилерів, від яких не відірватися

"Аматор"

Новий екшн про хакера ЦРУ, який вступає у небезпечну гру заради помсти за смерть дружини. Зневірений і розчарований бездіяльністю свого начальства, він вирішує сам вистежити винуватців та встановити справедливість.



"Американський убивця"

Після втрати нареченої Мітч потрапляє під крило ветерана холодної війни Стена Герлі, який навчає боротьбі з тероризмом. Разом вони розслідують серію жорстоких нападів.



"Останній рубіж"

Колишній агент після смерті дружини разом з донькою переїздить до маленького містечка. Проте тихе та спокійне життя ускладнюється, коли місцевий наркобарон оголошує винагороду за його голову.



"Відшкодування збитків"

Пожежник втрачає дружину та сина в результаті теракту. Коли правосуддя виявляється безсиле, він наважується на помсту за свою родину.



"Драйв"

Голлівудський каскадер веде подвійне життя і закохується в красуню. Проте неочікуваний поворот змушує його тікати від переслідування та рятувати кохану.