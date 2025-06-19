RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

О секретных миссиях и личной мести: 5 драйвовых триллеров, от которых не оторваться

Фильмы, где герои пойдут на все ради миссии (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Погрузитесь в мир шпионских операций и жажды справедливости. Эти триллеры держат в напряжении до последней минуты.

РБК-Украина делится подборкой фильмов, которые идеально подойдут для домашнего вечера кино.

"Любитель"

Новый экшн о хакере ЦРУ, который вступает в опасную игру ради мести за смерть жены. Отчаявшийся и разочарованный бездействием своего начальства, он решает сам выследить виновников и установить справедливость.


"Американский убийца"

После потери невесты Митч попадает под крыло ветерана холодной войны Стэна Херли, который обучает борьбе с терроризмом. Вместе они расследуют серию жестоких нападений.


"Последний рубеж"

Бывший агент после смерти жены вместе с дочерью переезжает в маленький городок. Однако тихая и спокойная жизнь осложняется, когда местный наркобарон объявляет вознаграждение за его голову.


"Возмещение убытков"

Пожарный теряет жену и сына в результате теракта. Когда правосудие оказывается бессильно, он решается на месть за свою семью.


"Драйв"

Голливудский каскадер ведет двойную жизнь и влюбляется в красавицу. Однако неожиданный поворот заставляет его бежать от преследования и спасать любимую.

 

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
фильмыШоу-бизнес