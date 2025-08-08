"Сенс мого життя": Ліза Глінська поділилася рідкісним фото з 9-місячними доньками

Ліза Глінська показала доньок

"Сенс мого життя", - підписала вона фото.

На знімку - її 9-місячні доньки, які грають на дитячому майданчику.

Дівчатка активно пізнають світ: одна з сестричок зацікавилася білою конячкою-каталкою, а інша захоплено роздивляється розвивальний куб.

Цей кадр - чудове свідчення того, що, попри насичений робочий графік, Ліза Глінська знаходить час для найголовнішого - своєї сім'ї.

Ліза Глінська показала дочок на новому фото (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Фото викликало хвилю захоплення серед шанувальників. У коментарях відзначають, наскільки швидко ростуть дівчатка, і бажають родині щастя.

Що відомо про особисте життя Глінської

Шлях до материнства для зірки шоу "МастерШеф" був довгим і непростим. Близько 17 років тому Глінська була одружена та очікувала на народження первістка, проте дитина загинула під час пологів через лікарську недбалість.

Ця втрата серйозно вплинула на її життя: стосунки з чоловіком почали руйнуватися, і незабаром пара розлучилася. Щоб впоратися з болем втрати, Ліза знайшла розраду в кулінарії - це захоплення стало для неї способом відновитися емоційно.

Пізніше вона потрапила на проєкт "МастерШеф", де здобула перемогу, що дало старт її професійній кулінарній кар'єрі. Вона стала суддею шоу, написала кілька кулінарних книг і почала проводити майстер-класи.

Довгий час про її особисте життя майже нічого не було відомо. Лише 2021 року вона опублікувала в соцмережах фото з обручкою - її обранець Максим Большаков освідчився їй.

З ним Глінська була знайома понад 20 років, проте після значної перерви пара почала спілкуватися і згодом зав'язалися стосунки.

Навесні 2022 року, попри повномасштабну війну, вони одружилися.

А вже 2024 року в сім'ї Лізи Глінської сталося довгоочікуване поповнення - у листопаді вона народила двійню.

Зірка "МастерШеф" часто ділиться в мережі фото і відео зі своїми доньками, яких звуть Поліна і Соломія. У травні цього року вона охрестила маляток, а на початку літа вони вже встигли відпочити на морі.

Глінська з чоловіком і доньками (скриншот)