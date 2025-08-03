Сергій Танчинець відповів, коли планує зіграти весілля з коханою

Коли Танчинець і Корецька зіграють весілля

Музикант не став називати точну дату церемонії, але зазначив, що про важливу подію розповість вже постфактум - після того, як вона відбудеться.

"Я міг би сказати, що це буде після перемоги. Але, на жаль, це, мабуть, ще не скоро. Тому ми знайдемо момент у щільному графіку концертів, одружимось - і вже тоді повідомимо", - сказав виконавець.

Нагадаємо, про стосунки з Юліаною стало відомо ще у травні минулого року. А вже в липні співак освідчився обраниці.

До цих стосунків Танчинець понад 15 років був у шлюбі з жінкою на ім’я Анна. У колишнього подружжя є двоє дітей: 16-річна донька Анастасія та 7-річний син Лук’ян.

З початком повномасштабної війни Анна разом із дітьми виїхала до Японії. У вересні 2023 року пара офіційно оголосила про розлучення.

Чутки про новий роман артиста тривалий час обговорювалися в мережі. Зокрема, ширилися припущення, що стосунки з Юліаною почалися ще тоді, коли Сергій був одружений.

Сергій Танчинець з нареченою (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Однак Корецька публічно заперечує ці закиди, наголосивши, що не була "іншою жінкою".