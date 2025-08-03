Сергей Танчинец ответил, когда планирует сыграть свадьбу с любимой

Фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец рассказал о планах жениться на своей возлюбленной - пиар-директоре Юлиане Корецкой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артиста в эфире М1.
Музыкант не стал называть точную дату церемонии, но отметил, что о важном событии расскажет уже постфактум - после того, как оно состоится.
"Я мог бы сказать, что это будет после победы. Но, к сожалению, это, видимо, еще не скоро. Поэтому мы найдем момент в плотном графике концертов, поженимся - и уже тогда сообщим", - сказал исполнитель.
Напомним, об отношениях с Юлианой стало известно еще в мае прошлого года. А уже в июле певец сделал предложение избраннице.
До этих отношений Танчинец более 15 лет был в браке с женщиной по имени Анна. У бывших супругов есть двое детей: 16-летняя дочь Анастасия и 7-летний сын Лукьян.
С началом полномасштабной войны Анна вместе с детьми уехала в Японию. В сентябре 2023 года пара официально объявила о разводе.
Слухи о новом романе артиста длительное время обсуждались в сети. В частности, распространялись предположения, что отношения с Юлианой начались еще тогда, когда Сергей был женат.
Однако Корецкая публично отрицает эти упреки, подчеркнув, что не была "другой женщиной".
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