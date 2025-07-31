Іво Бобул зізнався, як подбав про колишніх жінок: "Всім зробив дуже гарно"

Український співак Іво Бобул вперше за тривалий час заговорив про особисте життя. Він відверто прокоментував стосунки з ексдружиною Лілією Сандулесою та зізнався, як ставиться до колишніх жінок.

Як повідомляє РБК-Україна , про це народний артист розповів Аліні Шаманській у програмі "55 за 5", яка виходить в "Ранку у великому місті" на ICTV2.

Що сказав Іво Бобул про колишніх жінок

Артист прокоментував, як ставиться до третьої ексдружини Лілії Сандулесу. Він прямо відповів, чи вважає її коханням усього життя.

"Ні, не кохання мого життя", - лаконічно зауважив він.

Водночас він додав, що вдячний усім колишнім жінкам, які були поряд із ним у різні періоди життя. Ба більше, навіть зізнався, що залишив практично кожній з них після розставання.

"Я нікого не образив. Усім зробив дуже гарно: полишав квартири", - розповів співак.

Водночас Бобул зауважив, що шкодує про перший шлюб. Цей союз тривав лише три місяці.

Що відомо про особисте життя Іво Бобула

Раніше причиною розриву у першому шлюбі артист називав свою тещу, яка налаштовувала його дружину проти нього.

Попри труднощі в стосунках, тоді подружжя стало батьками. У них народився син Руслан, який проживає в США.

Другий шлюб подарував доньку Людмилу. Проте зрада дружини призвела до розлучення.

А от третій союз зі співачкою Лілією Сандулесою протривав 10 років. У подружжя не було спільних дітей, проте вони часто виступали разом. Навіть кілька років тому возз'єдналися у спільному турі Україною. Проте відтоді більше не спілкувалися.

Четвертою дружиною стала психологиня Наталія, яка на 12 років молодша. У пари є син Данило, якому зараз 19 років.

Також артист може похизуватися статусом дідуся, адже в нього є троє онуків.