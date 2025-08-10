"Опомнитесь, люди!" Ротару резко пристыдила хейтеров (фото)

Певица София Ротару не очень активна в соцсетях и не делает публичные заявления, из-за чего ее нередко критикуют. И сейчас на хейт в сторону артистки ответила ее сестра Аурика.

Что написала Ротару и действительно ли это она, рассказывает РБК-Украина .

Почему раскритиковали певицу

Так, блогер Ярослав Гопаца разместил в TikTok видео, на котором были показаны новые фото Ротару. Ими звезда поделилась в честь своего 78-летия.

Кадры были сделаны в Киеве и наделали шума в сети, поэтому неудивительно, что блогер захотел еще раз показать их юзерам. Впрочем, в комментариях под видео были не только комплименты. Нашлись и те, кто начал критиковать Ротару.

Хейтеры написали:

"А чего она приехала?"

"А где София Михайловна была все это время? Сидела, как мышь. Может, включила режим ожидания, не знала, какой флаг возле дома вывешивать? Эх, Соня, Соня... Не бывает поздно, бывает "уже не надо"

"Начинают чувствовать запах окончания войны! Сейчас полезут хромые, слепые и все патриоты"

"Сын и внук убежали через Тису, она молчала всю войну, а теперь "поразила своим видом"?! Волонтеры и женщины которые плетут сетки - вот кто поражает!"

"Она могла бы провести хотя бы один концерт для сборов на ВСУ, поддержку Украины, спряталась и ждет, только себя любит до безумия".

И среди всего этого можно увидеть комментарий от аккаунта "Аурика Ротару ua".

"Опомнитесь, люди! Столько грязи. Мы жили и живем в Киеве, никуда не уехали и помогаем ребятам, постоянные благотворительные концерты", - говорится в нем.

Ротару защитила сестру (скриншот)

Также были и те, кто защитил Ротару от критики. Такие комментаторы отметили:

"Завидуют успешным. Таких больше не будет! Обожаю эту мега звезду! Долгих лет, моя фаворитка!"

"По крайней мере она в Украине, а не в РФ"

"Люди которые ее за**рают - вы оторваны от реальности. Женщине 78 лет, какая, блин, позиция политическая в инстаграме? Она, дай Бог, чтобы туда вообще заходила".

Действительно ли хейтеров стыдила именно Аурика Ротару

Как указано в профиле аккаунта, с которого был оставлен комментарий в поддержку Софии Михайловны, это "официальная и единственная страница" ее сестры.

Как выглядит аккаунт (скриншот)

Там очень мало личной информации, а публикуются только видео с концертов, анонсы или просто песни. Но в комментариях можно видеть определенную активность. В частности, на вопрос о Софии Ротару владелец или владелица аккаунта охотно отвечает.

"В Киеве мы живем. Споем еще. На данный момент - помощь стране, ребятам. Что и делаем", - говорится в комментарии о том, где сейчас Ротару и почему на концертах выступает только ее сестра Аурика.

Комментарий со страницы Аурики Ротару (скриншот)

Но действительно ли это аккаунт артистки - утверждать трудно. На официальных страницах Аурики в Instagram и на Facebook ссылок на эту страницу в TikTok нет.