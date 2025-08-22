ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Что смотреть из нового французского кино: 5 самых ярких фильмов последних лет

Пятница 22 августа 2025 16:50
UA EN RU
Что смотреть из нового французского кино: 5 самых ярких фильмов последних лет Кадр из фильма "Книга решений"
Автор: Иванна Пашкевич

Французское кино всегда отличалось собственным почерком - оно сочетает легкость иронии с глубиной смыслов. Здесь драма может неожиданно превратиться в комедию, ведь французы хорошо умеют смеяться над повседневностью, обнажая абсурд в обычных ситуациях и одновременно ставить острые вопросы о неравенстве, политике и человеческих слабостях.

РБК-Украина собрало лучшие фильмы последних пяти лет, которые точно не оставят равнодушным даже самого придирчивого кинозрителя.

"Пан или пропал" (2025)

Сатирическая комедия Антони Кордье, которую уже успели окрестить "Паразитами" в жанре фарса.

Молодой парень попадает на роскошную виллу и становится свидетелем конфликта между богатыми хозяевами и их прислугой.

Сумма в 150 тысяч евро превращает бытовые споры в ожесточенную войну без правил.

Ирония, жадность и желание "получить свое" здесь ценятся значительно выше отношений. Фильм можно будет посмотреть во всех кинотеатрах Украины уже осенью.

"Второй акт" (2024)

Квентин Дюпье в очередной раз удивляет зрителей. Это метакомедия о том, как актеры пытаются сыграть в обычном фильме, но весь сценарий контролирует искусственный интеллект.

Машина диктует диалоги, подсказывает реакции, а герои постепенно теряют свободу.

Острая ирония о работе киноиндустрии, технологий и человеческой беспомощности перед системой.

"Книга решений" (2023)

Мишель Гондри обращается к собственному опыту и снимает трагикомедию о режиссере, который пытается завершить свой фильм в провинции.

Герой пишет "книгу решений", чтобы упорядочить жизнь, но хаос только растет. Это ироничный взгляд на творчество, сомнения и желание контролировать мир.

"Курение вызывает кашель" (2022)

Еще одна абсурдная история от Квентина Дюпье. Команда супергероев после победы над очередным чудовищем едет на совместный "тимбилдинг".

Вместо героики - обыденность, странные упражнения и откровенные разговоры. Это сатира и на массовую культуру и на корпоративные ритуалы.

"Жувальца" (2021)

Двое друзей находят в багажнике автомобиля гигантскую муху. Вместо того чтобы испугаться, они решают ее дрессировать и заработать денег.

Сюжет настолько не вписывается в рамки привычного, что вызывает недоумение, а потом и смех.

Это история о дружбе, наивности и стремлении к быстрому успеху, поданная в стиле легкого французского юмора.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Фильмы
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"