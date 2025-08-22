Что смотреть из нового французского кино: 5 самых ярких фильмов последних лет
Французское кино всегда отличалось собственным почерком - оно сочетает легкость иронии с глубиной смыслов. Здесь драма может неожиданно превратиться в комедию, ведь французы хорошо умеют смеяться над повседневностью, обнажая абсурд в обычных ситуациях и одновременно ставить острые вопросы о неравенстве, политике и человеческих слабостях.
РБК-Украина собрало лучшие фильмы последних пяти лет, которые точно не оставят равнодушным даже самого придирчивого кинозрителя.
"Пан или пропал" (2025)
Сатирическая комедия Антони Кордье, которую уже успели окрестить "Паразитами" в жанре фарса.
Молодой парень попадает на роскошную виллу и становится свидетелем конфликта между богатыми хозяевами и их прислугой.
Сумма в 150 тысяч евро превращает бытовые споры в ожесточенную войну без правил.
Ирония, жадность и желание "получить свое" здесь ценятся значительно выше отношений. Фильм можно будет посмотреть во всех кинотеатрах Украины уже осенью.
"Второй акт" (2024)
Квентин Дюпье в очередной раз удивляет зрителей. Это метакомедия о том, как актеры пытаются сыграть в обычном фильме, но весь сценарий контролирует искусственный интеллект.
Машина диктует диалоги, подсказывает реакции, а герои постепенно теряют свободу.
Острая ирония о работе киноиндустрии, технологий и человеческой беспомощности перед системой.
"Книга решений" (2023)
Мишель Гондри обращается к собственному опыту и снимает трагикомедию о режиссере, который пытается завершить свой фильм в провинции.
Герой пишет "книгу решений", чтобы упорядочить жизнь, но хаос только растет. Это ироничный взгляд на творчество, сомнения и желание контролировать мир.
"Курение вызывает кашель" (2022)
Еще одна абсурдная история от Квентина Дюпье. Команда супергероев после победы над очередным чудовищем едет на совместный "тимбилдинг".
Вместо героики - обыденность, странные упражнения и откровенные разговоры. Это сатира и на массовую культуру и на корпоративные ритуалы.
"Жувальца" (2021)
Двое друзей находят в багажнике автомобиля гигантскую муху. Вместо того чтобы испугаться, они решают ее дрессировать и заработать денег.
Сюжет настолько не вписывается в рамки привычного, что вызывает недоумение, а потом и смех.
Это история о дружбе, наивности и стремлении к быстрому успеху, поданная в стиле легкого французского юмора.
