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Що подивитися вдвох: круті серіали, які затягнуть з першого епізоду

Серіали, які можна дивитися вдвох (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Шукаєте серіал, який буде цікавий вам та вашій другій половинці? Тоді вам потрібно щось, що не хочеться перемотувати, а навпаки, дивитися епізод за епізодом.

РБК-Україна зібрало для вас круті серіали, які чудово підійдуть для парного перегляду, і точно не набриднуть.

"Тед Лассо"

Добрий, щирий і абсолютно неочікувано глибокий серіал про футбольного тренера, який не розбирається у спорті. Це історія про людей та про те, як іноді достатньо бути добрим, аби змінити все навколо. 

 

"Труднощі асиміляції"

Сімейна комедія з несподівано тонким гумором і харизматичними героями. Ідеально для вечірнього перегляду, коли хочеться посміятися, не вмикаючи нічого надто важкого. Дуже легкий, але цікавий.

 

"Новенька"

Це любов з першої серії. Трохи абсурдна, трохи зворушлива і дуже смішна історія про дивакувату дівчину, яка починає жити в лофті з трьома хлопцями. І з цього моменту починається справжній хаос, за яким неймовірно цікаво спостерігати.

 

"Життя в деталях"

Справжня перлинка серед ситкомів. Кожна серія складається з кількох коротких історій про членів однієї великої родини. Іронія, гумор та ніякого моралізаторства, лише веселі ситуації, які можуть трапитися з кожним.

 

"Бруклін 9-9"

Комедійний серіал про поліцейську дільницю, де працювати не менш весело, ніж у будь-якому офісі. Дуже живий гумор, круті діалоги і персонажі, яких ви точно запам’ятаєте. Ідеально для пар, які люблять постійно щось цитувати.

 

"Американська сімейка"

Тут є все, від кумедних непорозумінь до щирих моментів, коли пробирає до сліз. Дуже різні персонажі, кожен з яких по-справжньому запам'ятовується. І якщо ви ще його не бачили - саме час!

 

"Сусідство"

Трохи іронії, трохи соціальних тем та багато харизми. Дві родини з дуже різним бекграундом живуть поруч і це дає безліч приводів для комічних ситуацій. Легко, сучасно, з родзинкою.

 

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