Шоу буде коротким. Чого чекати від Нацвідбору на "Євробачення-2026"

Як зміниться Нацвідбір на "Євробачення" в Україні

Нєнов відповідатиме за креативне та візуальне наповнення шоу, створення концепцій, опенінгу, інтервал-актів та частини номерів учасників.

"Національний відбір у нинішньому вигляді існує майже 10 років - з 2016-го. За цей час він поступово адаптовувався до реалій, у яких ми живемо. Раніше креативний продюсер або режисер долучався до роботи лише за півтора місяця до ефіру, вже з готовими технічними завданнями від продакшен-команди. Для такого масштабного шоу, яке дивиться вся країна, цього було замало для глибокого планування та структурних оновлень", - коментує Герман.

Герман Нєнов - креативний продюсер Нацвідбору (фото: instagram.com/german.nenov/)

Його команда вже працює над трансформацією Нацвідбору, і одне з ключових рішень - скорочення хронометражу ефіру.

"Хронометраж шоу буде суттєво скорочено. Я неодноразово говорив про свою мрію: зробити Нацвідбір справжнім українським "Євробаченням". І я вірю, що крок за кроком, навіть якщо це складно, з такою командою та синергією на кожному етапі, ми цього досягнемо і цьогорічний Нацвідбір стане дійсно унікальним", - заявив Нєнов.

Хто такий Герман Нєнов

Герман Нєнов - це відомий український кліпмейкер, режисер, креативний продюсер та сценарист.

Працював із такими відомими артистами, як Оля Полякова, NK, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Злата Огнєвич, KAZKA та інші.

Герман був креативним продюсером та режисером виступу України на "Євробаченні-2023" у Ліверпулі.

Герман Нєнов (фото: instagram.com/german.nenov/)

Він відповідав за постановку номерів для українських артистів, а також за створення унікального шоу, що отримало високі оцінки від міжнародної спільноти.

Також за його участі було перезапущено формат Національного відбору на "Дитяче Євробачення", що зробило цей проєкт одним із найважливіших дитячих шоу в країні.

Що відомо про "Євробачення-2026"

Після перемоги представника Австрії JJ з піснею "Wasted Love" на "Євробаченні-2025" було офіційно оголошено, що 70-й ювілейний пісенний конкурс прийматиме Відень.

Це вже втретє, коли австрійська столиця стане головною сценою для наймасштабнішої музичної події Європи (після 1967 та 2015 років).

Конкурс відбудеться на арені Wiener Stadthalle, яка є найбільшим критим майданчиком Австрії.

Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал - на 16 травня 2026 року.

Формат та арена вже підтверджені, наразі очікується інформація про локації для EuroVillage, Euroclub та офіційних фан-зон.

Міська влада Відня вже виділила приблизно 22,6 млн євро для організації конкурсу та безкоштовних публічних подій.

Нагадаємо, що Україна, яку представляв гурт Ziferblat з композицією "Bird of Pray", на "Євробаченні-2025" посіла 9-те місце.

Цей результат дозволив нашій країні зберегти свій унікальний статус: вона є єдиною країною в історії конкурсу, яка щороку з моменту свого дебюту у 2003 році стабільно проходить до фіналу.