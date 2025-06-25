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Шоумен Джеджула женился на маме своей новорожденной дочери: что о ней известно

Среда 25 июня 2025 10:34
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Шоумен Джеджула женился на маме своей новорожденной дочери: что о ней известно Андрей Джеджула (фото: instagram.com/djedjula)
Автор: Иванна Пашкевич

У известного украинского телеведущего и шоумена Андрея Джеджулы произошли важные изменения в личной жизни. Артист не только стал отцом в третий раз, но и узаконил отношения с матерью ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости для OBOZ.UA.

Известно, что 22 июня у Джеджулы родилась дочь, однако имя ее мамы телеведущий пока не разглашает.

Он подчеркивает: теперь решил совсем по-другому относиться к личному - без публичных заявлений и демонстраций в соцсетях.

Но все же подтверждает: они с любимой официально супруги.

"Да, мы официально женаты - и это пока все, что могу сказать. А дальше будет, как в фильме о Бенджамине Баттоне: буду публично выдавать подробности нашей истории в обратном порядке. В этот раз я сознательно выбрал изменить подход к своей личной жизни - не делился ею публично. Не скрывал жену - это было нашим общим решением. Она не стремится выставлять себя напоказ, и мне это очень импонирует", - признается Джеджула.

Шоумен Джеджула женился на маме своей новорожденной дочери: что о ней известноАндрей Джеджула с новорожденной дочкой (фото: instagram.com/djedjula)

Телеведущий также намекает, что его жена не из публичного мира, и именно это стало одной из причин, почему их союз - такой особенный.

"Она не имеет никакого отношения к миру шоубизнеса. И, честно говоря, это тоже стало для меня очень важным выбором", - подчеркнул он.

Для Андрея Джеджулы это уже третий брак. В свое время он прожил несколько лет в гражданском браке с певицей Сантой Димопулос - у пары есть общий сын Даниэль, которому сейчас 16.

Андрей Джеджула с детьми (фото: instagram.com/djedjula)

Позже телеведущий был женат на Юлии Реус, от этого союза родилась дочь Адель, которой сейчас четыре года.

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