Шоумен Джеджула одружився з мамою своєї новонародженої донечки: що про неї відомо

Відомо, що 22 червня у Джеджули народилася донька, проте ім’я її мами телеведучий поки не розголошує.

Він підкреслює: тепер вирішив зовсім по-іншому ставитися до особистого - без публічних заяв і демонстрацій у соцмережах.

Але все ж підтверджує: вони з коханою офіційно подружжя.

"Так, ми офіційно одружені - і це поки все, що можу сказати. А далі буде, як у фільмі про Бенджаміна Баттона: буду публічно видавати подробиці нашої історії у зворотному порядку. Цього разу я свідомо обрав змінити підхід до свого особистого життя - не ділився ним публічно. Не приховував дружину - це було нашим спільним рішенням. Вона не прагне виставляти себе напоказ, і мені це дуже імпонує", - зізнається Джеджула.

Андрій Джеджула з новонародженою донечкою (фото: instagram.com/djedjula)

Телеведучий також натякає, що його дружина не з публічного світу, і саме це стало однією з причин, чому їхній союз - такий особливий.

"Вона не має жодного стосунку до світу шоубізнесу. І, чесно кажучи, це теж стало для мене дуже важливим вибором", - підкреслив він.

Для Андрія Джеджули це вже третій шлюб. Свого часу він прожив кілька років у цивільному шлюбі зі співачкою Сантою Дімопулос - у пари є спільний син Даніель, якому нині 16.

Андрій Джеджула з дітьми (фото: instagram.com/djedjula)

Пізніше телеведучий був одружений з Юлією Реус, від цього союзу народилася донька Адель, якій зараз чотири роки.