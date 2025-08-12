UA

Син Бекхемів зіграв друге весілля з Ніколою Пельтц: романтичні фото з церемонії

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)
Автор: Катерина Собкова

26-річний Бруклін Бекхем і його дружина, 30-річна актриса Нікола Пельтц, зіграли друге весілля. Церемонія відбулася ще 2 серпня, проте романтичні кадри з'явилися в мережі тільки зараз.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram сина Бекхема.

Син Бекхемів показав фото з весілля

Як відомо, пара одружилася ще 2022 року, а 2025-го вирішила поновити клятви. Урочистість відбулася ще 2 серпня в маєтку батька Ніколи, мільярдера Нельсона Пельтца, у Бедфорді.

Бруклін Бекхем поновив клятви з дружиною (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Пара влаштувала скромне свято, на яке були запрошені тільки найближчі друзі та родичі.

Примітно, що під час церемонії не було жодного члена сім'ї Бекхемів - з батьками Бруклін не спілкується вже кілька місяців.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Яке вбрання обрали Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем

Для особливого дня Нікола Пельтц обрала вінтажну пудрову сукню з рукавами три чверті, перешиту зі свого весільного вбрання її матері Клаудії Пельтц. Образ нареченої доповнили фата та елегантна квіткова шпилька.

Бруклін Бекхем був одягнений у класичний чорний костюм і білу сорочку.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Що відомо про конфлікт у родині Бекхемів

Напруженість у стосунках у сім'ї Бекхемів виникла ще перед весіллям Брукліна з Ніколою Пельтц у 2022 році.

Останні кілька місяців спостерігається серйозне напруження, а деякі джерела навіть говорять про припинення контактів.

Старший син Бекхема та його дружина Нікола Пельтц попри запрошення вирішили проігнорувати одразу три родинні святкування з нагоди ювілею Девіда - у Лондоні, Франції та родинному маєтку в Котсуолдсі.

Пара тримала сім'ю в невизначеності та Бруклін навіть не привітав тата в соцмережах.

Крім того, син Бекхемів дав зрозуміти, що не бажає спілкуватися з сім'єю та ігнорує їхні звернення. Він відписався від братів у соціальних мережах, публікував у соцмережах публічні зізнання в коханні своїй дружині, які були сприйняті як послання проти власної родини.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

