Сын Бекхэмов сыграл вторую свадьбу с Николой Пельтц: романтические фото с церемонии

Сын Бекхэмов показал фото со свадьбы

Как известно, пара поженилась еще в 2022 году, а в 2025-м решила возобновить клятвы. Торжество прошло еще 2 августа в поместье отца Николы, миллиардера Нельсона Пельтца, в Бедфорде.

Бруклин Бекхэм возобновил клятвы с женой (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Пара устроила скромный праздник, на который были приглашены только самые близкие друзья и родственники.

Примечательно, что время церемонии не было ни одного члена семьи Бекхэмов - с родителями Бруклин не общается уже несколько месяцев.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Какой наряд выбрали Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

Для особенного дня Никола Пельтц выбрала винтажное пудровое платье с рукавами три четверти, перешитое из своего свадебного наряда ее матери Клаудии Пельтц. Образ невесты дополнили фата и элегантная цветочная заколка.

Бруклин Бекхэм был одет в классический черный костюм и белую рубашку.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Что известно про конфликт в семье Бекхэмов

Напряженность в отношениях в семье Бекхэмов возникла еще на перед свадьбой Бруклина с Николой Пельтц в 2022 году.

Последние несколько месяцев наблюдается серьезное напряжение, а некоторые источники даже говорят о прекращении контактов.

Старший сын Бекхэма и его жена Никола Пельтц несмотря на приглашение решили проигнорировать сразу три семейных празднования по случаю юбилея Дэвида - в Лондоне, Франции и семейном поместье в Котсуолдсе.

Пара держала семью в неопределенности и Бруклин даже не поздравил папу в соцсетях.

Кроме того, сын Бекхэмов дал понять, что не желает общаться с семьей и игнорирует их обращения. Он отписался от братьев в социальных сетях, публиковал в соцсетях публичные признания любви своей жене, которые были восприняты как послания против собственной семьи.