Син Віктора Павліка сказав перші слова: зворушливе відео

Син Павліка сказав перші слова

"Два роки та два місяці. Від тиші до усвідомлених фраз у контексті, з розумінням, що відбувається. Кожен день - крок. Кожен погляд - надія. Кожне слово - маленьке диво", - написала Репяхова.

Також вона зазначила, що, попри всі складнощі, вдячна за такий шлях.

"У кожного свій шлях. Наш саме такий. І я вдячна за нього. Без очікувань. Без вимог. Тільки любов. Бо найважливіше приходить тоді, коли ти вже не чекаєш, а просто живеш",

На відео можна побачити, як її син під час поїздки в машині сказав їй зворушливі слова.

"Ти - моє сонце, ти - моя любов", - сказав хлопчик.

Як відреагували в мережі

Фоловери Катерини Репяхової тут же стали коментувати миле відео:

"Ви молодці, у вас все буде чудово"

"Зрозуміє кожна мама, яка так довго чекала на ці перші слова. Михасик молодець!"

"Велика перемога маленького хлопчика і величезна заслуга батьків"

"Починати ранок зі сльозами на очах з такого приводу - я згодна! Це дуже зворушливо"

"У мене мурашки по шкірі! Це дуже чуйний і сильний хлопчик"

"До сліз"

"Це так мило з його вуст звучить".

Репяхова із сином на морі (фото: instagram.com/repyahovakate)

Що відомо про проблеми з розвитком сина Павліка

Катерина Репяхова - четверта дружина співака Віктора Павліка. Вони офіційно одружилися 2020 року, а вже наступного року в них народився син, якого назвали Михайлом.

Коли хлопчику виповнилося два роки, батьки почали помічати відмінності в його поведінці порівняно з іншими дітьми.

Згодом з'ясувалося, що в нього затримка мовленнєвого розвитку, а також симптоми так званого "синдрому незграбної дитини" - малюк часто падав і мав порушення координації.

Реп'яхова відкрито говорить про труднощі, з якими стикається її сім'я, і ділиться особистим досвідом із підписниками в соцмережах. Вона активно шукає шляхи допомоги дитині, хоча часто отримує хвилю критики на свою адресу.

За останні два роки дружина Павліка зверталася до багатьох фахівців як в Україні, так і за кордоном, намагаючись з'ясувати, що спричинило порушення мовлення в сина.

Зокрема, МРТ дитини розшифровували 6 разів, а також було проведено генетичне тестування.

Однією з можливих причин проблем зі здоров'ям дитини лікарі вважають інфекційне захворювання, яке Репяхова могла перенести без симптомів під час вагітності.

Цікаво, що сам Віктор Павлік свого часу зробив емоційну заяву, припустивши, що недуга сина - це, можливо, "покарання за його гріхи".

Катерина Репяхова з сином і чоловіком (фото: instagram.com/repyahovakate)