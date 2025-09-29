Скандальній блогерці Стужук повідомили про підозру: у чому її звинувачують

Софії Стужук оголосили підозру

За даними слідства, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві встановили, що підозрювана протягом п’яти років отримувала на свої банківські рахунки значні суми від реклами товарів у соціальних мережах.

Однак ці доходи вона не декларувала у щорічних податкових деклараціях, чим фактично ухилялася від сплати обов’язкових податків.

Софія Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Підставою для відкриття кримінального провадження стали матеріали Держфінмоніторингу, підготовлені за ініціативою співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України - "Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)".

Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.

Хто така Софія Стужук

30-річна блогерка Софія Стужук родом із Севастополя. Вона була заміжня за Дмитром Стужуком. У шлюбі народилося троє дітей: Девід (2015), Лоліта (2018) та Олівія (2019).

Пара згодом офіційно розлучилася. У 2020 році Дмитро помер у лікарні від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією.

Софія Стужук з дітьми (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

У 2022 році Софія повідомила про нові стосунки з бізнесменом Антоном Левандовським, від якого за рік народила доньку Василісу.

Тоді ж пара зареєструвала шлюб. Відомо, що у Левандовського є ще одна донька від попередніх стосунків, яка живе з матір’ю.

У 2024 році блогерка зізналася, що в родині виникли серйозні проблеми, і вона подала на розлучення.

Втім пізніше вона заявила, що передумала розходитися з чоловіком.

Софія Стужук з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Позиція під час війни

24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення, Софія перебувала вдома в Києві разом із дітьми.

Спершу вона не називала Росію агресором, однак згодом у дописі все ж визнала, що саме РФ напала на Україну.

Та з часом Стужук неодноразово робила резонансні заяви. Вона повідомила, що не планує повертатися в Україну, назвала себе "аполітичною", а восени 2022 року заявила, що українці нібито "самі винні" в обстрілах, оскільки радіють атакам по Росії та Кримському мосту.