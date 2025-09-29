Скандальной блогерше Стужук сообщили о подозрении: в чем ее обвиняют

Софии Стужук объявили подозрение

По данным следствия, детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве установили, что подозреваемая в течение пяти лет получала на свои банковские счета значительные суммы от рекламы товаров в социальных сетях.

Однако эти доходы она не декларировала в ежегодных налоговых декларациях, чем фактически уклонялась от уплаты обязательных налогов.

София Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Основанием для открытия уголовного производства стали материалы Госфинмониторинга, подготовленные по инициативе сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины - "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры.

Кто такая София Стужук

30-летняя блогер София Стужук родом из Севастополя. Она была замужем за Дмитрием Стужуком. В браке родилось трое детей: Дэвид (2015), Лолита (2018) и Оливия (2019).

Пара впоследствии официально развелась. В 2020 году Дмитрий умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

София Стужук с детьми (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

В 2022 году София сообщила о новых отношениях с бизнесменом Антоном Левандовским, от которого через год родила дочь Василису.

Тогда же пара зарегистрировала брак. Известно, что у Левандовского есть еще одна дочь от предыдущих отношений, которая живет с матерью.

В 2024 году блогер призналась, что в семье возникли серьезные проблемы, и она подала на развод.

Впрочем позже она заявила, что передумала расходиться с мужем.

София Стужук с мужем и дочкой (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Позиция во время войны

24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения, София находилась дома в Киеве вместе с детьми.

Сначала она не называла Россию агрессором, однако впоследствии в заметке все же признала, что именно РФ напала на Украину.

Но со временем Стужук неоднократно делала резонансные заявления. Она сообщила, что не планирует возвращаться в Украину, назвала себя "аполитичной", а осенью 2022 года заявила, что украинцы якобы "сами виноваты" в обстрелах, поскольку радуются атакам по России и Крымскому мосту.