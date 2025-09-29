Скандальной блогерше Стужук сообщили о подозрении: в чем ее обвиняют

Известная украинская Insta-блогерша заочно получила подозрение в неуплате налогов на сумму около 11,5 миллиона гривен. Речь идет о Софии Стужук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
По данным следствия, детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве установили, что подозреваемая в течение пяти лет получала на свои банковские счета значительные суммы от рекламы товаров в социальных сетях.
Однако эти доходы она не декларировала в ежегодных налоговых декларациях, чем фактически уклонялась от уплаты обязательных налогов.
Основанием для открытия уголовного производства стали материалы Госфинмониторинга, подготовленные по инициативе сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины - "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".
Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры.
30-летняя блогер София Стужук родом из Севастополя. Она была замужем за Дмитрием Стужуком. В браке родилось трое детей: Дэвид (2015), Лолита (2018) и Оливия (2019).
Пара впоследствии официально развелась. В 2020 году Дмитрий умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
В 2022 году София сообщила о новых отношениях с бизнесменом Антоном Левандовским, от которого через год родила дочь Василису.
Тогда же пара зарегистрировала брак. Известно, что у Левандовского есть еще одна дочь от предыдущих отношений, которая живет с матерью.
В 2024 году блогер призналась, что в семье возникли серьезные проблемы, и она подала на развод.
Впрочем позже она заявила, что передумала расходиться с мужем.
24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения, София находилась дома в Киеве вместе с детьми.
Сначала она не называла Россию агрессором, однако впоследствии в заметке все же признала, что именно РФ напала на Украину.
Но со временем Стужук неоднократно делала резонансные заявления. Она сообщила, что не планирует возвращаться в Украину, назвала себя "аполитичной", а осенью 2022 года заявила, что украинцы якобы "сами виноваты" в обстрелах, поскольку радуются атакам по России и Крымскому мосту.
