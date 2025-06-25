Слава Камінська збурила спільним фото з Януковичем: чому це фейк і як відреагували в мережі

Колишня солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська опублікувала знімок, на якому нібито позує поруч із Віктором Януковичем. Хоча кадр є відвертим фотошопом, медіа активно почали його поширювати, а користувачі гадати - справжнє фото чи ні.
Як реагують в мережі та чому фото несправжнє, пояснює РБК-Україна.
На знімку Камінська стоїть поруч із чоловіком, який візуально нагадує Віктора Януковича. Але є щонайменше три аргументи на користь того, що це просто фотошоп і грубий жарт.
Клуб на фото - не на Канарах. Якщо загуглити назву локації, то можна побачити, що заклад розташований на Ібіці.
Ріст Януковича. Його зріст близько 190 см, коли ж у Слави - 170. На фото чоловік здається майже одного зросту з артисткою.
Фотошоп помітно. На обличчі президента-втікача помітні розмиття, неприродні контури та спотворене освітлення.
Крім того, подібні кадри легко зробити за допомогою штучного інтелекту.
Думки користувачів розділилися. Одні одразу зрозуміли, що фото несправжнє і сприйняли його як жарт, а інші почали критикувати артистку. Деякі телеграм-канали та ЗМІ цілком серйозно сприйняли кадр.
Окреме сканування світлини через чат GPT показало, що фото містить елементи, які вказують на фотошоп або редагування.
Ось на що радить звернути увагу ШІ, коли розглядає кадр:
У квітні 2025 року Офіс Генерального прокурора повідомляв, що колишній президент переховується в Московській області в селищі Барвіха.
В Україні на нього чекає 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства.
Раніше у 2019-му його визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни проти України. За це йому світить 13 років тюрми.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Камінської, чат GPT, Інтерфакс-Україна.