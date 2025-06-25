Слава Каминская возмутила совместным фото с Януковичем: почему это фейк и как отреагировали в сети

Почему Каминская не фотографировалась с Януковичем

На снимке Каминская стоит рядом с мужчиной, который визуально напоминает Виктора Януковича. Но есть как минимум три аргумента в пользу того, что это просто фотошоп и грубая шутка.

Клуб на фото - не на Канарах. Если загуглить название локации, то можно увидеть, что заведение расположено на Ибице.

Рост Януковича - его рост около 190 см, когда же у Славы - 170. На фото мужчина кажется почти одного роста с артисткой.

Фотошоп заметно. На лице президента-беглеца заметны размытие, неестественные контуры и искаженное освещение.

Кроме того, подобные кадры легко сделать с помощью искусственного интеллекта.

Слава Каминская и "Янукович" (фото: instagram.com/babaslavka)

Как отреагировали в сети

Мнения пользователей разделились. Одни сразу поняли, что фото ненастоящее и восприняли его как шутку, а другие начали критиковать артистку. Некоторые телеграм-каналы и СМИ вполне серьезно восприняли кадр.

"Зачем ты фоткаешься с охранниками АТБ?" - пошутил Слава Демин.

"Я думаю, это фотошоп, потому что если бы украинец встретил это рыло, то селфи не было бы, а было бы фото трупа с дыркой в центре лба"...

"Он должен быть не на Канарах, а на нарах".

"Витя, как живой".

"Как встретите Путина, тоже селфи попросите. Что у этих людей в головах?"

"Вы д*ра с ним фоткаться?"

"Если это настоящее фото (не фотошоп) то это п*зд*ц".

"Кажется вы только что подписали себе приговор. Вряд ли вам это простят".

Что говорит искусственный интеллект

Отдельное сканирование фотографии через чат GPT показало, что фото содержит элементы, которые указывают на фотошоп или редактирование.

Вот на что советует обратить внимание ИИ, когда рассматриваете кадр:

Освещение на лицах. Лица имеют разную тональность, что может свидетельствовать о наложении или монтаже.

Мужчина выглядит непропорционально, будто наложен на фон.

Контуры и резкость. Контуры вокруг головы и рубашки мужчины указывают, что его добавили.

Волосы женщины немного сливаются с фоном, но при этом выглядят естественнее, чем его.

Лицо женщины имеет типичную селфи-резкость, а мужчина выглядит, как восковая фигура.

Где сейчас Янукович

В апреле 2025 года Офис Генерального прокурора сообщал, что бывший президент скрывается в Московской области в поселке Барвиха.

В Украине его ждет 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству.

Ранее в 2019-м его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины. За это ему светит 13 лет тюрьмы.