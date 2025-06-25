Слава Каминская возмутила совместным фото с Януковичем: почему это фейк и как отреагировали в сети

Бывшая солистка дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала снимок, на котором якобы позирует рядом с Виктором Януковичем. Хотя кадр является откровенным фотошопом, медиа активно начали его распространять, а пользователи гадать - настоящее фото или нет.
Как реагируют в сети и почему фото ненастоящее, объясняет РБК-Украина.
На снимке Каминская стоит рядом с мужчиной, который визуально напоминает Виктора Януковича. Но есть как минимум три аргумента в пользу того, что это просто фотошоп и грубая шутка.
Клуб на фото - не на Канарах. Если загуглить название локации, то можно увидеть, что заведение расположено на Ибице.
Рост Януковича - его рост около 190 см, когда же у Славы - 170. На фото мужчина кажется почти одного роста с артисткой.
Фотошоп заметно. На лице президента-беглеца заметны размытие, неестественные контуры и искаженное освещение.
Кроме того, подобные кадры легко сделать с помощью искусственного интеллекта.
Мнения пользователей разделились. Одни сразу поняли, что фото ненастоящее и восприняли его как шутку, а другие начали критиковать артистку. Некоторые телеграм-каналы и СМИ вполне серьезно восприняли кадр.
Отдельное сканирование фотографии через чат GPT показало, что фото содержит элементы, которые указывают на фотошоп или редактирование.
Вот на что советует обратить внимание ИИ, когда рассматриваете кадр:
В апреле 2025 года Офис Генерального прокурора сообщал, что бывший президент скрывается в Московской области в поселке Барвиха.
В Украине его ждет 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству.
Ранее в 2019-м его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины. За это ему светит 13 лет тюрьмы.
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram Каминской, чат GPT, Интерфакс-Украина.