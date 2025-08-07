Софія Ротару показала рідкісні фото з Києва: як вона виглядає в 78 років

Як виглядає Софія Ротару

Сьогодні співачка святкує свій день народження - їй виповнюється 78 років. У зв'язку з цим вона вирішила поділитися зі своїми шанувальниками новими фото.

Примітно, що до цього вона зробила публікацію також у день свого народження три роки тому - 7 серпня 2022 року.

"Тече вода і минають літа", - написала вона. Як відомо, це рядок з її пісні "Тече вода".

На нових фото вона позує в центрі Києва: на Андріївському узвозі та Пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз, який у народі називають "скляним мостом" або "мостом Кличка".

Який вигляд має Софія Ротару в 78 років (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Які образи вибрала Ротару

Зазначимо, що артистка стежить за модними трендами: для фотосесії вона обрала два стильних луки.

На першому фото вона позує в чорній сорочці та білій напівпрозорій спідниці з мережива, яка зараз на піку популярності. Доповнити такий ансамбль 78-річна Ротару вирішила байкерськими чобітьми з декором і заклепками.

Софія Ротару показала нові фото з Києва (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

А для другого образу вона вибрала довгу сукню молочного відтінку з багатоярусною спідницею і безліччю воланів у стилі бохо. Цей лук вона також доповнила грубими чобітьми, а також кулоном з підвіскою і сонцезахисними окулярами.

Софія Ротару показала стильний образ (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Зазначимо, що на фото Софія Ротару виглядає дуже молодо і свіжо.

Як відреагували в мережі

Шанувальники легендарної співачки, серед яких багато зірок, почали коментувати її нові фото:

"Вітаємо", - написала Катерина Усик

"З днем народження", - зазначила Оля Полякова

"Люблю тебе", - написала внучка Ротару Соня Євдокименко

"З днем народження Софія Михайлівна. Щастя, здоров'я і мирного неба над головою"

"Легенда"

"Ви все також залишаєтеся такою молодою і неповторною"

"Класний образ".

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни в Україні Ротару рідко виходить на зв'язок із шанувальниками, не дає інтерв'ю і не коментує події, пов'язані з війною. Зрідка вона виставляє старі фото зі своїми рідними у святкові дні.

Де саме вона перебуває, не відомо. У 2024 році вона опублікувала фото з Києва. Тоді вона відвідала могилу свого чоловіка Анатолія Євдокименка.