София Ротару показала редкие фото из Киева: как она выглядит в 78 лет

София Ротару впервые за долгое время показала новые фото (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Катерина Собкова

Легендарная украинская певица София Ротару впервые за три года опубликовала новые фото из Киева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу в Instagram исполнительницы.

Как выглядит София Ротару

Сегодня певица празднует свой день рождения - ей исполняется 78 лет. В связи с этим она решила поделиться со своими поклонниками новыми фото.

Примечательно, что до этого она сделала публикацию также в день своего рождения три года назад - 7 августа 2022 года.

"Течет вода и проходят года", - написала она. Как известно, это строчка из ее песни "Тече вода".

На новых фото она позирует в центре Киева: на Андреевском спуске и Пешеходно-велосипедном мосте через Владимирский спуск, который в народе называют "стеклянным мостом" или "мостом Кличко".

Как выглядит София Ротару в 78 лет (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Какие образы выбрала Ротару

Отметим, что артистка следит за модными трендами: для фотосессии она выбрала два стильных лука.

На первом фото она позирует в черной рубашке и белой полупрозрачной юбке из кружева, которая сейчас на пике популярности. Дополнить такой ансамбль 78-летняя Ротару решила байкерскими сапогами с декором и заклепками.

София Ротару показала новые фото из Киева (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

А для второго образа она выбрала длинное платье молочного оттенка с многоярусной юбкой и множеством оборок в стили бохо. Этот лук она также дополнила грубыми сапогами, а также кулоном с подвеской и солнцезащитными очками.

София Ротару показала стильный образ (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Отметим, что на фото София Ротару выглядит очень молодо и свежо.

Как отреагировали в сети

Поклонники легендарной певицы, среди которых много звезд, принялись комментировать ее новые фото:

  • "Поздравляем", - написала Екатерина Усик
  • "С днем рождения", - отметила Оля Полякова
  • "Люблю тебя", - написала внучка Ротару Соня Евдокименко
  • " С днем рождения София Михайловна. Счастья, здоровья и мирного неба над головой"
  • "Легенда"
  • "Вы все также остаетесь такой молодой и неповторимой"
  • "Классный образ".

Отметим, что после начала полномасштабной войны в Украине Ротару редко выходит на связь с поклонниками, не дает интервью и не комментирует события, связанные с войной. Изредка она выставляет старые фото со своими родными в праздничные дни.

Где именно она находится, не известно. В 2024 году она опубликовала фото из Киева. Тогда она посетила могилу своего супруга Анатолия Евдокименко.

