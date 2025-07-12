Солист хора "Гомін", из-за которого "гудит" весь TikTok, высказался о брони и заработках в Оперном
Певец Вадим Яценко из хора "Гомін", который стал звездой сети благодаря оригинальному исполнению хита Степана Гиги, рассказал, имеет ли он бронь. Также артист высказался о заработках и сказал, на что ему хватает этих денег.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Яценко рассказал в новом выпуске программы Натальи Балюк "Балючі теми".
Есть ли у солиста хора "Гомін" бронь
Вадим рассказал, что его отец служит. А сам он имеет бронь от Оперного театра.
"Это момент критичности, критической инфраструктуры и так далее", - отметил Яценко.
"Там есть некоторые пункты, по которым определяется критичность. Момент того, что идут достаточно большие налоги в государство. Там связано с процентом налогов, с суммой налогов, которые организация платит", - добавил он.
Зарплата, заметил певец, у него не такая большая, как можно представить.
"Небольшая. Ну хватает, в принципе, на какие-то нужды. Мы снимаем квартиру во Львове, то есть у нас нет собственного жилья", - рассказал артист.
Вадим Яценко рассказал о брони (скриншот)
"В органном зале я официально работаю на полставки. Моя основная ставка и основная работа - это главный хормейстер. Переехал во Львов когда, семь лет назад, и это была моя основная работа. В органном я начал работать вместе с хором "Гомін" два года, поэтому там я работаю по совместительству", - отметил он.
Говоря о том, какая ставка сейчас в Оперном, Яценко не стал называть конкретные цифры. Он лишь отметил, что этих средств хватает на аренду и вещи.
"Я не знаю, могу ли я это говорить, но поверьте, это хватает, чтобы снять квартиру, покупать какие-то продукты и штаны у меня секонд, ну ничего страшного", - пояснил Вадим.
Как Яценко стал звездой сети
Напомним, недавно в TikTok "завирусилось" видео с хором "Гомін". На нем Яценко и другие участники коллектива исполнили переработанную версию хита "Цей сон, цей сон". Вместо сна в песне речь шла о хоре.
После этого о хоре узнали сотни тысяч пользователей. Сейчас "Гомін" дает концерты, а Яценко стал персоной, которую все охотно зовут на интервью.
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