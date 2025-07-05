Солист из хора "Гомон", который покорил TikTok, впервые рассказал о жене: "Вместе еще со школы"

Харизматичный певец Вадим Яценко из хора "Гомін", который покорил TikTok исполнением песни Степана Гиги "Цей сон", рассказал о своей личной жизни. Оказывается, он давно женат и воспитывает сына.

Что рассказал Вадим Яценко о личной жизни Вадим Яценко о личной жизни

У артиста есть жена Анастасия из Мариуполя. Вместе они еще с 8 класса школы.

"Очень рано поженились. У нас в августе уже 10 лет с момента нашей свадьбы", - поделился он.

Жена - тоже певица. Весь творческий путь они прошли: от школы до консерватории, где учились на дирижерско-хоровом отделении.

"Сейчас она поет в тех разных проектах, там, где я дирижирую, она поет", - рассказал он.

Солист хора "Гомон" (фото: instagram.com/yatsenko_vadym)

Вадим и Анастасия воспитывают сына. По словам артиста, парень растет "крутым малым".

"Я стараюсь быть хорошим папой в первую очередь. У меня крутой малый", - признался он.

Вадим также поделился, на чем растет его сын. В семье царит украинский язык и культура.

"Творческие люди и музыканты и вообще все, с кем мы общаемся, - это один какой-то такой творческий пузырь. И в любом случае малыш так же подпадает под законы, которые происходят в этом пузыре. То есть он растет на тех песнях, которые мы исполняем", - сказал он.

Артист также поделился переломным моментом в жизни семьи жены. Это произошло в начале полномасштабного вторжения, когда россияне вторглись в Мариуполь.

"Мы все помним те кадры и то, как все происходило в Мариуполе, на Азовстали. Там остались Настины родственники, в том числе ее бабушка. Она три недели была в оккупации", - поделился он.

К счастью, бабушку удалось вывезти во Львов, где сейчас она помогает семье с ребенком. После пережитого женщина тоже перешла на украинский язык.

"Женщина, которая всю жизнь проговорила на русском в Мариуполе, теперь не говорит ни одного русского слова. И это человек, который более 70 лет говорил на русском", - рассказал Яценко.



Что известно о Вадиме Яценко

Мужчина живет и работает во Львове. Украинский дирижер, солист хора "Гомон".

Получил известность после того, как выложил в сеть видео с исполнением песни "Этот сон" Степана Гиги в джазовом стиле.

Ролик собрал более 7 миллионов просмотров, а певца окрестили красавцем.

@lvivorgan Завершується співочий сезон найкращого хору 2024 року за версією “Укрінформ” — хору “Гомін”! Не пропустіть фінальні концерти, аби зарядитися енергією, драйвом і любов’ю до української пісні! Вечори, які вам ще довго будуть снитися: 2 липня / 19:00 — “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” Ностальгія, ретро, пісні, які знаємо з дитинства — перевірений рецепт гарного вечора. 11 липня / 19:00 — “Цей фольк, цей фольк…” Гомінкий, справжній — український фольк у виконанні “Гомону”! 13 липня / 19:00 — “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” Ще одна нагода поринути у світ українського ретро — обіймаємо вас піснею! Не проґавте — буде яскраво, буде по-справжньому, буде “Гомін”! оригінальний звук - Львівський Органний

В своих интервью Вадим признался, что выкладывал видео ради популяризации хорового искусства. Однако такой славы не ожидал. Теперь хор готовится к активному туру.