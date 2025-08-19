Леся Нікітюк повернулася до зйомок через 2 місяці після пологів: хто їй допомагає із сином

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк уже через два місяці після народження сина повернулася до зйомок нового сезону шоу "Хто зверху?". Ба більше, вона розсекретила, як буде поєднувати роботу і материнство.

Докладніше про це пише РБК-Україна з посиланням на novy.tv.

Хто допомагатиме Нікітюк із дитиною

Як зазначила Нікітюк, материнство не стало для неї причиною брати тривалий декрет. Ведуча впевнена, що сучасні жінки можуть успішно поєднувати догляд за дитиною та кар'єру.

"Я думаю, що поєднувати роботу і материнство у мене точно вийде. Будемо чесними, мільйони жінок народжують і мільйони не йдуть у декрет, тому що продовжують працювати. Ми живемо в той час, що потрібно вміти знаходити баланс і поєднувати одне й інше", - пояснила зірка.

Нікітюк зазначила, що в перші 42 дні після пологів повністю сфокусувалася на новонародженому і сформувала з ним тісний зв'язок. За її словами, саме цей період став ключовим для встановлення контакту з малюком.

"Я, наприклад, виділила собі 42 золотих дні, за які в мене повністю сформувався контакт із дитиною. І надалі все буде добре!" - поділилася Леся.

Поки ведуча буде на роботі, з її сином допомагатимуть близькі - насамперед дві бабусі. Водночас Леся вирішила не брати малюка на знімальний майданчик, щоб уникнути стресу і зайвої метушні.

"Синові точно буде з ким проводити дні, поки я на роботі. Я не планую брати дитину на зйомки, тому що там багато людей і метушні. Обмежимося форматом "приїхали до мене і поїхали". Адже зараз син - на грудному вигодовуванні", - додала ведуча.

Леся Нікітюк із сином (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Що відомо про особисте життя Нікітюк

Близько року тому телеведуча у своєму блозі показала загадкового чоловіка. Вона не одразу розсекретила його ім'я.

Пізніше стало відомо, що у неї стосунки з військовим ЗСУ Дмитром Бабчуком, який молодший за неї на 9 років.

Уже в січні 2025-го він зробив їй пропозицію руки та серця під час відпочинку в Буковелі, на яку вона відповіла згодою.

Приблизно в той самий час у мережі почали з'являтися чутки про вагітність Нікітюк, які вона ніяк не коментувала.

15 червня 2025 року у пари народився син. За чутками, молоді батьки назвали його Орестом.

Леся Нікітюк після пологів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)