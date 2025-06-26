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Співачка KOLA вперше показала фото з весілля: "Це був чудовий день"

Співачка KOLA зачарувала фотографіями з весілля (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська співачка KOLA поділилася зворушливими кадрами зі свого весілля у Празі, які раніше не публікувала.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram співачки, чуттєвий допис вона присвятила річниці весілля з коханим.

Що відомо про весілля KOLA: фото

Артистка, справжнє ім'я якої Анастасія Придіус, вийшла заміж ще у листопаді 2023 року. Обранцем став іноземець В'ячеслав, старший за неї на 13 років. 

Сам він родом з Дніпра, проте ще з дитинства живе в Ізраїлі. Весільну церемонію пара зіграла в тісному колі рідних.

З нагоди річниці артистка вперше показала фотографії з особливого дня, на яких можна розгледіти чоловіка.

 Яким було весілля KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Під вінець наречена йшла в елегантній сукні та із зібраною зачіскою. А чоловік був у класичному костюмі та кіпі.

"Вітаю з нашою річницею. Це був чудовий день, дякую тобі за нього! Лише наш день і такий особливий", - привітала коханого співачка.

Весільна сукня KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Вона також мріє організувати ще одне святкування. Цього разу в Україні та з батьками чоловіка, дітьми та друзями.

"Мені дуже шкода, що цей рідкий момент щастя в моєму житті всі мої друзі не змогли розділити зі мною, через те, що в моїй країні війна. Після перемоги будемо святкувати в Україні з моїми друзями, за великим столом!" - пообіцяла KOLA.

Вона також звернулася до коханого з проханням знайти для цього час, адже "знає його графіки".

"Будемо співати пісні, запросимо співачку KOLA (я домовлюсь, вона буде) і будемо святкувати не тільки наше свято, а і нашу перемогу!!! Обіцяю. І ти мені обіцяй, бо я знаю твої графіки", - додала вона.

 Яким було весілля співачки (фото: instagram.com/kola__official)

Напередодні KOLA випустила романтичну пісню "Говорили", яку, каже, присвятила чоловікові.

"Ця пісня для тебе", - написала вона і додала емодзі серця.


Як відреагували в мережі

Друзі та прихильники почали активно вітати зірку. Вони зазначили, що вона мала розкішний вигляд у весільній сукні. Зокрема артистку привітали alyona alyona, Даша Квіткова, Мішель Андраде, Даша Астаф'єва та інші.

  • "Вітаю, моя люба! будьте завжди щасливі". 
  • "Вітаю вас. такі гарні! Такі щасливі! Будьте такими завжди".
  • "Які красиві фото. Яка щаслива ти".
  • "Наче відкрила свою душу та показала нам себе справжню. Обіймаю та вітаю з важливою для вас датою".
  • "Боже, як це красиво та як світяться в тебе очі. Будь завжди така щаслива, як на цих знімках. В тебе обовʼязково все буде. Інакше ніяк".
  • "Нехай кохання буде вічним. Ви чудові".

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