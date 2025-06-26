Певица KOLA впервые показала фото со свадьбы: "Это был замечательный день"

Украинская певица KOLA поделилась трогательными кадрами со своей свадьбы в Праге, которые ранее не публиковала.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram певицы, чувственное сообщение она посвятила годовщине свадьбы с любимым.
Артистка, настоящее имя которой Анастасия Придиус, вышла замуж еще в ноябре 2023 года. Избранником стал иностранец Вячеслав, старше ее на 13 лет.
Сам он родом из Днепра, однако еще с детства живет в Израиле. Свадебную церемонию пара сыграла в тесном кругу родных.
По случаю годовщины артистка впервые показала фотографии с особенного дня, на которых можно разглядеть мужчину.
Под венец невеста шла в элегантном платье и с собранной прической. А муж был в классическом костюме и кипе.
"Поздравляю с нашей годовщиной, это был замечательный день, спасибо тебе за него! Только наш день и такой особенный", - поздравила любимого певица.
Она также мечтает организовать еще одно празднование. На этот раз в Украине и с родителями мужа, детьми и друзьями.
"Мне очень жаль, что этот редкий момент счастья в моей жизни все мои друзья не смогли разделить со мной, из-за того, что в моей стране война. После победы будем праздновать в Украине с моими друзьями, за большим столом!" - пообещала KOLA.
Она также обратилась к любимому с просьбой найти для этого время, ведь "знает его графики".
"Будем петь песни, пригласим певицу KOLA (я договорюсь, она будет) и будем праздновать не только наш праздник, а и нашу победу!!! Обещаю. И ты мне обещай, потому что я знаю твои графики", - добавила она.
Накануне KOLA выпустила романтическую песню "Говорили", которую, говорит, посвятила мужу.
"Эта песня для тебя", - написала она и добавила эмодзи сердца.
Друзья и поклонники начали активно поздравлять звезду. Они отметили, что она роскошно выглядела в свадебном платье. В частности артистку поздравили alyona alyona, Даша Квиткова, Мишель Андраде, Даша Астафьева и другие.
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