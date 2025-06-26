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Певица KOLA впервые показала фото со свадьбы: "Это был замечательный день"

Певица KOLA очаровала фотографиями со свадьбы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская певица KOLA поделилась трогательными кадрами со своей свадьбы в Праге, которые ранее не публиковала.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram певицы, чувственное сообщение она посвятила годовщине свадьбы с любимым.

Что известно о свадьбе KOLA: фото

Артистка, настоящее имя которой Анастасия Придиус, вышла замуж еще в ноябре 2023 года. Избранником стал иностранец Вячеслав, старше ее на 13 лет.

Сам он родом из Днепра, однако еще с детства живет в Израиле. Свадебную церемонию пара сыграла в тесном кругу родных.

По случаю годовщины артистка впервые показала фотографии с особенного дня, на которых можно разглядеть мужчину.

Какой была свадьба KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Под венец невеста шла в элегантном платье и с собранной прической. А муж был в классическом костюме и кипе.

"Поздравляю с нашей годовщиной, это был замечательный день, спасибо тебе за него! Только наш день и такой особенный", - поздравила любимого певица.

Свадебное платье KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Она также мечтает организовать еще одно празднование. На этот раз в Украине и с родителями мужа, детьми и друзьями.

"Мне очень жаль, что этот редкий момент счастья в моей жизни все мои друзья не смогли разделить со мной, из-за того, что в моей стране война. После победы будем праздновать в Украине с моими друзьями, за большим столом!" - пообещала KOLA.

Она также обратилась к любимому с просьбой найти для этого время, ведь "знает его графики".

"Будем петь песни, пригласим певицу KOLA (я договорюсь, она будет) и будем праздновать не только наш праздник, а и нашу победу!!! Обещаю. И ты мне обещай, потому что я знаю твои графики", - добавила она.

Какой была свадьба певицы (фото: instagram.com/kola__official)

Накануне KOLA выпустила романтическую песню "Говорили", которую, говорит, посвятила мужу.

"Эта песня для тебя", - написала она и добавила эмодзи сердца.


Как отреагировали в сети

Друзья и поклонники начали активно поздравлять звезду. Они отметили, что она роскошно выглядела в свадебном платье. В частности артистку поздравили alyona alyona, Даша Квиткова, Мишель Андраде, Даша Астафьева и другие.

  • "Поздравляю, моя дорогая! будьте всегда счастливы".
  • "Поздравляю вас. такие красивые! Такие счастливые! Будьте такими всегда".
  • "Какие красивые фото. Какая счастливая ты".
  • "Как будто открыла свою душу и показала нам себя настоящую. Обнимаю и поздравляю с важной для вас датой".
  • "Боже, как это красиво и как светятся у тебя глаза. Будь всегда такая счастливая, как на этих снимках. У тебя обязательно все будет. Иначе никак".
  • "Пусть любовь будет вечной. Вы замечательные".

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