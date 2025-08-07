ФСБ фінансує цей український гурт? Заслужений артист шокував заявою

Заслужений артист України Іван Красовський, який вже кілька років мешкає у США, висловився про свій відхід зі сцени на батьківщині та поділився доволі сміливою думкою: деякі популярні українські гурти можуть бути вигідними навіть російським спецслужбам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю співака для OBOZ.UA.

Митець згадав, що свого часу відчув, як його "тихо витіснили" з української сцени.

Також він розкритикував сучасну попкультуру, де, на його думку, справжнє мистецтво підмінюється шароварщиною.

"Так. Я це бачив, я це відчував... Толя надзвичайно інтелігентний, він все правильно написав і мислить так само, як я. Недаремно я кажу, що українці надзвичайно гонорові!" - сказав Красовський, коментуючи слова свого колеги Анатолія Матвійчука про те, що його начебто витіснили з України.

Іван Красовський (фото: facebook.com/ivanskras)

Він заявив, що не хоче мати нічого спільного з низкою виконавців, які, за його словами, дискредитують поняття мистецтва.

"Ще в часи Івасюка було класно, а потім почали з'являтися всі ці різноманітні артисти - клоуни на сцені... Вибачте, але я не хочу, щоб мене з ними асоціювали. Жодна країна не вбиває себе такими артистами, як ці клоуни. Це ненормально. Це все що завгодно, лише не мистецтво", - висловився Іван.

Найбільше Красовський обурився через присутність на сцені гурту "Лісапетний Батальйон", з яким його колись поставили в один концерт.

Гурт "Лісапетний Батальйон" (фото: instagram.com/nataliafalion)

"Пригадую, як мене запросили вести один концерт і співати, а там "Лісапетний Батальйон" - такі жіночки, що, ви мені вибачте, не мають зв'язку з музикою від слова "зовсім". І я повинен був запрошувати їх на сцену наче геніальних людей, бо в них по 300 концертів на рік!", - розповів артист.

"У мене навіть закрадалися думки, що ФСБ фінансує всі ці групи з дурними і незрозумілими текстами саме для того, щоб думали, що всі українці такі", - додав він.

Співак також прокоментував своє сприйняття українськості, яке, на його думку, не має нічого спільного з масовим образом.

"Розумієте, коли кажу росіянам, що я українець, вони відповідають, що не дуже схожий на нього. Але я завжди наводжу аргументи: розмовляю українською, моя сім'я розмовляє українською. Я можу бути вихованим, толерантним, терпимим, у мене можуть бути свої позиції, зі мною можна говорити на будь-яку тему, тому що це я українець, а не ті клоуни", - говорить баритональний тенор.

Іван Красовський (фото: facebook.com/ivanskras)

Він також поділився й інцидентом, який стався під час виступу в Італії, коли його український романс сприйняли за італійську пісню.

"Пригадую, як виконував якось в Італії "Ой ти, дівчино, з горіха зерня" - світовий романс, який можна поставити поруч з O sole mio. І він буде навіть кращим. Мені тоді казали: "Ви погано співаєте італійською мовою!". Я був змушений доводити, що виконував українську пісню! Такі речі "витискають" з країни, "виганяють" у світ. Тому, напевно, я почуваюся тут (в США, - прим. Ред) краще, ніж в Україні", - зізнався співак.

Коротка біографія Івана Красовського

Іван Тодорюк - справжнє ім’я заслуженого артиста України Івана Красовського. Він народився на Буковині - регіоні, що подарував країні безліч яскравих талантів.

Лише з Новоселицького району походять такі відомі митці, як композитор Степан Сабадаш, співачки Софія та Ауріка Ротару, Лілія Сандулеса, музиканти Георгій Агратіна, Дмитро Попичук і Федір Каптар.

Свою професійну музичну освіту Іван здобував у Чернівецькому музичному училищі, де навчався вокалу під керівництвом викладачки Аделіни Іванівни Поги.

Після другого курсу його призвали на строкову службу - три роки Іван провів у Севастополі, виступаючи в ансамблі "Хвиля". Саме тут він здобув перший досвід концертної діяльності.

Іван Красовський (фото: facebook.com/ivanskras)

Після повернення з армії Іван активно виступав у різних музичних колективах, багато гастролював, спілкувався з іменитими артистами й постійно вдосконалював свою майстерність.

Згодом долучився до Академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України, де пропрацював кілька років.

У 2018 році артист переїхав до США, оселившись у Лос-Анджелесі. Там він відкрив власну студію звукозапису та вокальну школу "LaVox".