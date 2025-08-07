ФСБ финансирует эту украинскую группу? Заслуженный артист шокировал заявлением

Заслуженный артист Украины Иван Красовский, который уже несколько лет живет в США, высказался о своем уходе со сцены на родине и поделился довольно смелым мнением: некоторые популярные украинские группы могут быть выгодными даже российским спецслужбам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью певца для OBOZ.UA.

Артист вспомнил, что в свое время почувствовал, как его "тихо вытеснили" с украинской сцены.

Также он раскритиковал современную поп-культуру, где, по его мнению, настоящее искусство подменяется шароварщиной.

"Да. Я это видел, я это чувствовал... Толя чрезвычайно интеллигентный, он все правильно написал и мыслит так же, как я. Недаром я говорю, что украинцы чрезвычайно тщеславны!" - сказал Красовский, комментируя слова своего коллеги Анатолия Матвийчука о том, что его якобы вытеснили из Украины.

Иван Красовский (фото: facebook.com/ivanskras)

Он заявил, что не хочет иметь ничего общего с рядом исполнителей, которые, по его словам, дискредитируют понятие искусства.

"Еще во времена Ивасюка было классно, а потом начали появляться все эти разнообразные артисты - клоуны на сцене... Извините, но я не хочу, чтобы меня с ними ассоциировали. Ни одна страна не убивает себя такими артистами, как эти клоуны. Это ненормально. Это все что угодно, только не искусство", - высказался Иван.

Больше всего Красовский возмутился из-за присутствия на сцене группы "Лисапетный Батальон", с которой его когда-то поставили в один концерт.

Группа "Лисапетный Батальон" (фото: instagram.com/nataliafalion)

"Помню, как меня пригласили вести один концерт и петь, а там "Лисапетный Батальон" - такие женщины, что, вы мне простите, не имеют связи с музыкой от слова "совсем". И я должен был приглашать их на сцену как гениальных людей, потому что у них по 300 концертов в год!", - рассказал артист.

"У меня даже закрадывались мысли, что ФСБ финансирует все эти группы с глупыми и непонятными текстами именно для того, чтобы думали, что все украинцы такие", - добавил он.

Певец также прокомментировал свое восприятие украинскости, которое, по его мнению, не имеет ничего общего с массовым образом.

"Понимаете, когда говорю россиянам, что я украинец, они отвечают, что не очень похож на него. Но я всегда привожу аргументы: разговариваю на украинском, моя семья разговаривает на украинском. Я могу быть воспитанным, толерантным, терпимым, у меня могут быть свои позиции, со мной можно говорить на любую тему, потому что это я украинец, а не те клоуны", - говорит баритональный тенор.

Иван Красовский (фото: facebook.com/ivanskras)

Он также поделился и инцидентом, который произошел во время выступления в Италии, когда его украинский романс приняли за итальянскую песню.

"Вспоминаю, как исполнял как-то в Италии "Ой ти, дівчино, з горіха зерня" - мировой романс, который можно поставить рядом с O sole mio. И он будет даже лучше. Мне тогда говорили: "Вы плохо поете на итальянском языке!". Я был вынужден доказывать, что исполнял украинскую песню! Такие вещи "выжимают" из страны, "выгоняют" в мир. Поэтому, наверное, я чувствую себя здесь (в США, - прим. ред) лучше, чем в Украине", - признался певец.

Краткая биография Ивана Красовского

Иван Тодорюк - настоящее имя заслуженного артиста Украины Ивана Красовского. Он родился на Буковине - регионе, подарившем стране множество ярких талантов.

Только из Новоселицкого района происходят такие известные художники, как композитор Степан Сабадаш, певицы София и Аурика Ротару, Лилия Сандулеса, музыканты Георгий Агратина, Дмитрий Попичук и Федор Каптар.

Свое профессиональное музыкальное образование Иван получал в Черновицком музыкальном училище, где учился вокалу под руководством преподавательницы Аделины Ивановны Поги.

После второго курса его призвали на срочную службу - три года Иван провел в Севастополе, выступая в ансамбле "Хвиля". Именно здесь он получил первый опыт концертной деятельности.

Иван Красовский (фото: facebook.com/ivanskras)

После возвращения из армии Иван активно выступал в различных музыкальных коллективах, много гастролировал, общался с именитыми артистами и постоянно совершенствовал свое мастерство.

Впоследствии присоединился к Академическому ансамблю песни и танца Государственной пограничной службы Украины, где проработал несколько лет.

В 2018 году артист переехал в США, поселившись в Лос-Анджелесе. Там он открыл собственную студию звукозаписи и вокальную школу "LaVox".