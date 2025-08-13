"Сподіваюсь, що потягне": Кошовий розповів, де навчатиметься його старша донька

Де навчатиметься старша донька Кошового

17-річна дівчина цьогоріч завершила навчання у школі. Спочатку вона розглядала можливість вступу до закордонного вишу, зокрема до Польщі.

Однак згодом вирішила залишитися в Україні. За словами батька, він не втручався в її вибір і дозволив самостійно визначити бажану спеціальність.

"Вона обрала те, що хотіла, і я сподіваюсь, вона то потягне. Мене в дитинстві направляли кудись, тобто я казав, що хочу це, а мені казали: "Ні, йди туди". Я тоді навчився того, що своїх дітей не буду змушувати робити те, що вони не хочуть. Направляти - окей. Змушувати - ні", - поділився шоумен.

Євген Кошовий з родиною (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

Євген поки що не уточнив, до якого саме закладу вступила його донька, однак раніше згадував про її зацікавлення Академією естрадного та циркового мистецтв у Києві.

Комік підкреслив, що донька планує пов’язати своє майбутнє з творчістю, і саме тому обрала навчальний заклад, який може дати їй не лише теорію, а й практичні навички.

Причин, чому Варвара передумала вступати за кордон, Кошовий не деталізував.

Однак наголосив, що вважає освіту в Україні не менш перспективною, особливо в галузі мистецтва.

Євген Кошовий з родиною (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

Нагадаємо, ще у травні 2024 року Кошовий говорив про мрію Варвари стати співачкою, виступати на великих майданчиках і збирати повні стадіони.

Вона вже кілька років займається вокалом і вчиться протистояти критиці в соцмережах.

Що ж до молодшої доньки Євгена - Серафими - то вона щойно перейшла до середньої школи.

Планувати вищу освіту ще зарано, але батько вже помічає в ній творчі задатки. Дівчинка захоплюється мозаїкою й створює картини в цьому стилі.