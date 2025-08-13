"Надеюсь, что потянет": Кошевой рассказал, где будет учиться его старшая дочь

Где будет учиться старшая дочь Кошевого

17-летняя девушка в этом году завершила обучение в школе. Сначала она рассматривала возможность поступления в зарубежный вуз, в частности в Польшу.

Однако впоследствии решила остаться в Украине. По словам отца, он не вмешивался в ее выбор и позволил самостоятельно определить желаемую специальность.

"Она выбрала то, что хотела, и я надеюсь, она это потянет. Меня в детстве направляли куда-то, то есть я говорил, что хочу это, а мне говорили: "Нет, иди туда". Я тогда научился тому, что своих детей не буду заставлять делать то, что они не хотят. Направлять - окей. Заставлять - нет", - поделился шоумен.

Евгений Кошевой с семьей (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

Евгений пока не уточнил, в какое именно заведение поступила его дочь, однако ранее упоминал о ее интересе к Академии эстрадного и циркового искусств в Киеве.

Комик подчеркнул, что дочь планирует связать свое будущее с творчеством, и именно поэтому выбрала учебное заведение, которое может дать ей не только теорию, но и практические навыки.

Причин, почему Варвара передумала поступать за границу, Кошевой не детализировал.

Однако подчеркнул, что считает образование в Украине не менее перспективным, особенно в области искусства.

Напомним, еще в мае 2024 года Кошевой говорил о мечте Варвары стать певицей, выступать на больших площадках и собирать полные стадионы.

Она уже несколько лет занимается вокалом и учится противостоять критике в соцсетях.

Что касается младшей дочери Евгения - Серафимы - то она только что перешла в среднюю школу.

Планировать высшее образование еще рано, но отец уже замечает в ней творческие задатки. Девочка увлекается мозаикой и создает картины в этом стиле.