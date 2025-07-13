Справжній японський майонез за 5 хвилин. Ектор та переможниця "МастерШеф" показали простий рецепт (відео)

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво та переможниця нового сезону Ненсі Топко поділилися незвичайним рецептом. Вони показали, як дуже швидко та просто зробити японський майонез.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний допис Ектора та Ненсі в Instagram.
Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:
Також вам точно знадобиться блендер, адже саме ним ви будете збивати всі компоненти майбутнього майонезу.
Просто влийте яйце в чашу, а потім додавайте туди всі інгредієнти. Далі збивайте все це блендером, як показано на відео. Коли майонез отримає однорідну консистенцію та кремову текстуру - він готовий. Як зазначено у рецепті, яким з Ектором та фанами поділилася Ненсі, готовий соус можна зберігати у холодильнику.
Суддя "МастерШеф" та переможниця шоу креативно розіграли фінал свого відео. Ненсі дала Ектору спробувати майонез, а він, просто як на шоу, приготував чорний фартух. І якби Топко не вразила Хіменеса-Браво своїм соусом, то він нібито міг її "засудити". Втім, цього не сталося.
Ектор був задоволений майонезом і похвалив Ненсі. До речі, на самому початку відео можна помітити жарт про азійські страви, через які глядачі критикували Топко. Як відомо, вибір суддів в фіналі "МастерШеф" оцінили не всі. А нині ж Ектор та Ненсі дали зрозуміти, що не планують ображатися на хейт.
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