ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Стали известны номинанты на премию "Эмми-2025"

Среда 16 июля 2025 11:43
UA EN RU
Стали известны номинанты на премию "Эмми-2025" Полный список номинантов на премию "Эмми-2025"
Автор: Иванна Пашкевич

Организаторы 77-й церемонии вручения телевизионной премии "Эмми" представили список номинантов 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Полный список номинантов премии "Эмми-2025"

Лучший драматический сериал

  • "Андор"
  • "Белый лотос"
  • "Больница Питт"
  • "Дипломатка"

  • "Медленные лошади"
  • "Одни из нас"
  • "Рай"
  • "Подол"

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Кэти Бейтс - "Мэтлок"

  • Бритт Лауэр - "Подол"
  • Кэри Рассел - "Дипломатка"
  • Белла Рэмси - "Одни из нас"
  • Шэрон Хорган - "Заговор сестер Харви"

Лучший актер в драматическом сериале

  • Стерлинг К. Браун - "Рай"
  • Гэри Олдман - "Медленные лошади"

  • Педро Паскаль - "Одни из нас"
  • Адам Скотт - "Разделение"
  • Ноа Уайли - "Больница Питт"

Лучший комедийный сериал

  • "Киностудия"
  • "Медведь"
  • "Начальная школа "Эбботт"
  • "Никто этого не хочет
  • "Терапия"
  • "Убийства в одном здании"

  • "Хитрости"
  • "Чем мы заняты в тени"

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Узо Адуба - "Резиденция"
  • Кристен Белл - "Никто этого не хочет"
  • Куинта Брансон - "Начальная школа "Эбботт"

  • Джин Смарт - "Хитрости"
  • Айо Эдебири - "Медведь"

Лучший актер в комедийном сериале

  • Адам Броди - "Никто этого не хочет"
  • Сет Роген - "Киностудия"
  • Джейсон Сигел - "Терапия"
  • Джереми Аллен Уайт - "Медведь"

  • Мартин Шорт - "Убийства в одном доме"

Лучший мини-сериал

  • "Монстры: История братьев Менендес"
  • "Переходный возраст"
  • "Пингвин"
  • "Умираю, как хочу секса"

  • "Черное зеркало"

Лучшая актриса в мини-сериале

  • Кейт Бланшетт - "Все совпадения не случайны"
  • Рашида Джонс - "Черное зеркало"

  • Кристин Милиоти - "Пингвин"
  • Мишель Уильямс - "Умираю, как хочу секса"
  • Меган Фейхи - "Сирены"

Лучший актер в мини-сериале

  • Стивен Грэм - "Переходный возраст"
  • Джейк Джилленхол - "Презумпция невиновности"
  • Купер Кох - "Монстры: История братьев Менендес"

  • Брайан Тайри Генри - "Нарководы"
  • Колин Фаррелл - "Пингвин"

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Актеры Фильмы
Новости
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко