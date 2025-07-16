Стали известны номинанты на премию "Эмми-2025"
Полный список номинантов на премию "Эмми-2025"
Организаторы 77-й церемонии вручения телевизионной премии "Эмми" представили список номинантов 2025 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мероприятия.
Полный список номинантов премии "Эмми-2025"
Лучший драматический сериал
- "Андор"
- "Белый лотос"
- "Больница Питт"
- "Дипломатка"
- "Медленные лошади"
- "Одни из нас"
- "Рай"
- "Подол"
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Кэти Бейтс - "Мэтлок"
- Бритт Лауэр - "Подол"
- Кэри Рассел - "Дипломатка"
- Белла Рэмси - "Одни из нас"
- Шэрон Хорган - "Заговор сестер Харви"
Лучший актер в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун - "Рай"
- Гэри Олдман - "Медленные лошади"
- Педро Паскаль - "Одни из нас"
- Адам Скотт - "Разделение"
- Ноа Уайли - "Больница Питт"
Лучший комедийный сериал
- "Киностудия"
- "Медведь"
- "Начальная школа "Эбботт"
- "Никто этого не хочет
- "Терапия"
- "Убийства в одном здании"
- "Хитрости"
- "Чем мы заняты в тени"
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Узо Адуба - "Резиденция"
- Кристен Белл - "Никто этого не хочет"
- Куинта Брансон - "Начальная школа "Эбботт"
- Джин Смарт - "Хитрости"
- Айо Эдебири - "Медведь"
Лучший актер в комедийном сериале
- Адам Броди - "Никто этого не хочет"
- Сет Роген - "Киностудия"
- Джейсон Сигел - "Терапия"
- Джереми Аллен Уайт - "Медведь"
- Мартин Шорт - "Убийства в одном доме"
Лучший мини-сериал
- "Монстры: История братьев Менендес"
- "Переходный возраст"
- "Пингвин"
- "Умираю, как хочу секса"
- "Черное зеркало"
Лучшая актриса в мини-сериале
- Кейт Бланшетт - "Все совпадения не случайны"
- Рашида Джонс - "Черное зеркало"
- Кристин Милиоти - "Пингвин"
- Мишель Уильямс - "Умираю, как хочу секса"
- Меган Фейхи - "Сирены"
Лучший актер в мини-сериале
- Стивен Грэм - "Переходный возраст"
- Джейк Джилленхол - "Презумпция невиновности"
- Купер Кох - "Монстры: История братьев Менендес"
- Брайан Тайри Генри - "Нарководы"
- Колин Фаррелл - "Пингвин"
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