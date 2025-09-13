Стали відомі переможці кінопремії "Золота дзиґа-2025": хто та які нагороди отримав

У суботу, 13 вересня 2025 року, в День українського кіно, у Києві відбулося вручення національної кінематографічної премії "Золота дзиґа-2025".
Хто та які нагороди отримав, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram кінопремії.
Це українська національна кінопремія, яку щорічно з 2017 року вручає Українська кіноакадемія.
Нею відзначають професійні досягнення у розвитку українського кінематографа.
Зокрема творці фільмів та актори змагаються за звання найкращий фільм, режисерська робота, акторська гра тощо.
