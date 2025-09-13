UA

Стали відомі переможці кінопремії "Золота дзиґа-2025": хто та які нагороди отримав

Золота дзиґа 2025 - переможці (фото: facebook.com/uafilmacademy)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У суботу, 13 вересня 2025 року, в День українського кіно, у Києві відбулося вручення національної кінематографічної премії "Золота дзиґа-2025".

Хто та які нагороди отримав, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram кінопремії.

"Золота дзиґа": хто та за що отримав нагороду

  • Андрій Різоль - за видатний внесок у розвиток українського кінематографа.
  • Костянтин Темляк - найкраща чоловіча роль за фільм "БожеВільні".
  • Карина Химчук - найкраща жіноча роль за роль у стрічці "Ти мене любиш?"
  • Василь Кухарський (посмертно) - найкраща чоловіча роль другого плану у фільмі "Редакція".
  • Ніна Набока - найкраща жіноча роль другого плану за "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
  • Алла Загайкевич - найкраща музика за "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
  • That ain’t me - найкраща пісня, фільм "БожеВільні".
  • Шевкет Сейдаметов - найкраща робота художника-постановника у фільмі "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
  • Сергій Маурін - найкращий грим, фільм "БожеВільні".
  • Тетяна Кремень - найкращий дизайн костюмів у стрічці "Ти мене любиш?".
  • Михайло Закутський - найкращий звук у картині "Стрічка часу".
  • Віктор Онисько (посмертно) та Марина Майковська - найкращий монтаж у "Фрагменти льоду".
  • Тарас Томенко та Любов Якимчук - найкращий сценарій у фільмі "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
  • Олександр Рощин - найкраща операторська робота, "Стрічка часу".
  • Тарас Томенко - найкраща режисерська робота за "Будинок "Слово".
  • Марія Стоянова - відкриття року, за фільм "Фрагменти льоду".

Які фільми визнали найкращими

  • "Будинок "Слово". Нескінченний роман" - найкращий фільм.
  • "Чорничне літо" - найкращий короткометражний ігровий фільм.
  • "Порцелянова війна" - найкращий документальний фільм.
  • "Там, де закінчується Росія" - найкращий короткометражний документальний фільм.
  • "Homo Amans" - найкращий серіал.

Що відомо про премію "Золота дзиґа"

Це українська національна кінопремія, яку щорічно з 2017 року вручає Українська кіноакадемія.

Нею відзначають професійні досягнення у розвитку українського кінематографа. 

Зокрема творці фільмів та актори змагаються за звання найкращий фільм, режисерська робота, акторська гра тощо.

