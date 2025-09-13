Стали известны победители кинопремии "Золота дзиґа-2025": кто и какие награды получил

В субботу, 13 сентября 2025 года, в День украинского кино, в Киеве состоялось вручение национальной кинематографической премии "Золота дзиґа-2025".
Кто и какие награды получил, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram кинопремии.
Это украинская национальная кинопремия, которую ежегодно с 2017 года вручает Украинская киноакадемия.
Ею отмечают профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа.
В частности создатели фильмов и актеры соревнуются за звание лучший фильм, режиссерская работа, актерская игра и тому подобное.
