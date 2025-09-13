RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота

Стали известны победители кинопремии "Золота дзиґа-2025": кто и какие награды получил

Золота дзиґа 2025 - победители (фото: facebook.com/uafilmacademy)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В субботу, 13 сентября 2025 года, в День украинского кино, в Киеве состоялось вручение национальной кинематографической премии "Золота дзиґа-2025".

Кто и какие награды получил, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram кинопремии.

"Золота дзиґа-2025": кто и за что получил награду

  • Андрей Ризоль - за выдающийся вклад в развитие украинского кинематографа.
  • Константин Темляк - лучшая мужская роль за фильм "БожеВільні".
  • Карина Химчук - лучшая женская роль за роль в фильме "Ти мене любиш?"
  • Василий Кухарский (посмертно) - лучшая мужская роль второго плана в фильме "Редакція".
  • Нина Набока - лучшая женская роль второго плана за "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
  • Алла Загайкевич - лучшая музыка за "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
  • That ain't me - лучшая песня, фильм "БожеВільні".
  • Шевкет Сейдаметов - лучшая работа художника-постановщика в фильме "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
  • Сергей Маурин - лучший грим, фильм "БожеВільні".
  • Татьяна Кремень - лучший дизайн костюмов в фильме "Ти мене любиш?".
  • Михаил Закутский - лучший звук в картине "Стрічка часу".
  • Виктор Онисько (посмертно) и Марина Майковская - лучший монтаж в "Фрагменти льоду".
  • Тарас Томенко и Любовь Якимчук - лучший сценарий в фильме "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
  • Александр Рощин - лучшая операторская работа, "Стрічка часу".
  • Тарас Томенко - лучшая режиссерская работа за "Будинок "Слово". Нескінченний роман.
  • Мария Стоянова - открытие года, за фильм "Фрагменти льоду".

Какие фильмы признали лучшими

  • "Будинок "Слово". Нескінченний роман" - лучший фильм.
  • "Чорничне літо" - лучший короткометражный игровой фильм.
  • "Порцелянова війна" - лучший документальный фильм.
  • "Там, де закінчується Росія" - лучший короткометражный документальный фильм.
  • "Homo Amans" - лучший сериал.

Что известно про премию "Золота дзиґа"

Это украинская национальная кинопремия, которую ежегодно с 2017 года вручает Украинская киноакадемия.

Ею отмечают профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа.

В частности создатели фильмов и актеры соревнуются за звание лучший фильм, режиссерская работа, актерская игра и тому подобное.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса