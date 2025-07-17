ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Старшая дочь Оли Поляковой вышла замуж: какой была свадьба и кто избранник (видео)

Четверг 17 июля 2025 20:10
UA EN RU
Старшая дочь Оли Поляковой вышла замуж: какой была свадьба и кто избранник (видео) Маша Полякова сыграла свадьбу с возлюбленным (фото: instagram.com/marypoppers1)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Оля Полякова сообщила радостную новость. Ее 20-летняя дочь Маша, которая ранее объявила о помолвке, вышла замуж.

Какой была свадьба и что известно об избраннике, рассказывает РБК-Украина.

Оля Полякова выдала старшую дочь замуж: детали

Певица сообщила об изменениях в статусе дочери, опубликовав трогательное видео со свадебной церемонии.

Она показала, как Маша и ее возлюбленный-иностранец Эден Пассарелли официально становятся супругами и закрепляют союз поцелуем уже мужа и жены.

"Дети, рожденные в любви, всегда находят любовь! Потому что они с детства знают, что это - самое ценное. Любите своих детей. Обнимайте их. Воспитывайте с теплом", - написала Полякова.

"Сегодня двое влюбленных стали семьей. Моя дорогая доченька Маша, я так тобой горжусь. Пусть любовь никогда не покинет вашу прекрасную семью. Будьте счастливы. Берегите друг друга. Любите - ежедневно, ежеминутно", - добавила она.

Какой была свадьба Маши Поляковой

Судя по опубликованным кадрам, свадьба была скромной. Маша выбрала нежное летнее платье в голубых цветах, а жених классический костюм. У себя в соцсетях новоиспеченная жена поделилась трогательными кадрами с церемонии.

Звездная мама и здесь не сдержала эмоций и снова поздравила пару в комментариях, вспомнив мужа и отца своих детей.

"Маруся! Не зря папа тебя полюбил и выпестовал! Ты нашла абсолютно такого же мужчину! Пусть он любит тебя и балует поддерживает и Боготворит всю жизнь! И ты отвечай любовью", - отметила она.

Дочь Поляковой вышла замуж (фото: instagram.com/marypoppers1)

Что известно о женихе Маши Поляковой

Девушка тщательно скрывала свои отношения от публики. Эден - иностранец. Он учится в Беркли, где и дочь артистки.

Об их помолвке стало известно в начале июля. Тогда Мария разместила видео, на котором парень трогательно делает предложение руки и сердца.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Оли Поляковой и Маши Поляковой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Трамп имеет силу поставить Путина на колени, ему нужно это почувствовать, - Зеленский
Трамп имеет силу поставить Путина на колени, ему нужно это почувствовать, - Зеленский
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе