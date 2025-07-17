Старшая дочь Оли Поляковой вышла замуж: какой была свадьба и кто избранник (видео)
Оля Полякова сообщила радостную новость. Ее 20-летняя дочь Маша, которая ранее объявила о помолвке, вышла замуж.
Какой была свадьба и что известно об избраннике, рассказывает РБК-Украина.
Оля Полякова выдала старшую дочь замуж: детали
Певица сообщила об изменениях в статусе дочери, опубликовав трогательное видео со свадебной церемонии.
Она показала, как Маша и ее возлюбленный-иностранец Эден Пассарелли официально становятся супругами и закрепляют союз поцелуем уже мужа и жены.
"Дети, рожденные в любви, всегда находят любовь! Потому что они с детства знают, что это - самое ценное. Любите своих детей. Обнимайте их. Воспитывайте с теплом", - написала Полякова.
"Сегодня двое влюбленных стали семьей. Моя дорогая доченька Маша, я так тобой горжусь. Пусть любовь никогда не покинет вашу прекрасную семью. Будьте счастливы. Берегите друг друга. Любите - ежедневно, ежеминутно", - добавила она.
Какой была свадьба Маши Поляковой
Судя по опубликованным кадрам, свадьба была скромной. Маша выбрала нежное летнее платье в голубых цветах, а жених классический костюм. У себя в соцсетях новоиспеченная жена поделилась трогательными кадрами с церемонии.
Звездная мама и здесь не сдержала эмоций и снова поздравила пару в комментариях, вспомнив мужа и отца своих детей.
"Маруся! Не зря папа тебя полюбил и выпестовал! Ты нашла абсолютно такого же мужчину! Пусть он любит тебя и балует поддерживает и Боготворит всю жизнь! И ты отвечай любовью", - отметила она.
Что известно о женихе Маши Поляковой
Девушка тщательно скрывала свои отношения от публики. Эден - иностранец. Он учится в Беркли, где и дочь артистки.
Об их помолвке стало известно в начале июля. Тогда Мария разместила видео, на котором парень трогательно делает предложение руки и сердца.
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Оли Поляковой и Маши Поляковой.