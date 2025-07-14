"Стільки стресу я не переживала за все життя": Дорофєєва потрапила до лікарні та розповіла про свій стан

Чому Дорофєєва потрапила до лікарні

Співачка зізналася, що проблеми почалися внаслідок стресу. І нині вона має стежити за своїм станом.

"Зараз в мене не самий легкий період по здоровʼю. Але я не дивуюсь. Стільки стресу, який я переживала за ці 3 роки - я не переживала за все життя. І як результат - сиплеться потрошки організм. Я стараюсь балансувати, бо без справи мого життя я просто не можу і не хочу", - написала Надя.

"І тут питання дійсно важливе - взятися за себе і один за одним знімати проблеми, працювати з собою, контролювати з лікарями всі нюанси. Думаю, ми, українці, ще досі не усвідомлюємо, який вплив має на організм все, що з нами відбувається", - додала вона.

Дорофєєва показалася в лікарні (фото: t.me/thisisdorofeeva)

При цьому Дорофєєва зазначила, що розповідає про свій стан не для того, аби просто пожалітися. Співачка хоче, аби її фани також почали піклуватися про своє здоров'я.

"Цей пост - це не скиглення, адже я пишу про відсотків, мабуть, 5 зі всього, що зі мною відбувається. Але я вчусь ділитися не тільки перемогами і усілякими позитивними штуками… Хай це буде вам нагадуванням про себе", - наголосила зірка.

"Про контроль свого здоров’я, адже це, виявляється, найголовніше! Про те, що важливо допомагати собі завчасно, але не коли вже пізно. Бережіть себе, хороші", - резюмувала вона.

До слова, у червні Надя також опинялася у лікарні. Тоді Дорофєєва показалася під крапельницями та зізналася, що її здоров'я "посипалося".