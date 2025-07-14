"Столько стресса я не переживала за всю жизнь": Дорофеева попала в больницу и рассказала о своем состоянии

Почему Дорофеева попала в больницу

Певица призналась, что проблемы начались вследствие стресса. И сейчас она должна следить за своим состоянием.

"Сейчас у меня не самый легкий период по здоровью. Но я не удивляюсь. столько стресса, который я переживала за эти 3 года - я не переживала за всю жизнь. И как результат - сыпется понемногу организм. Я стараюсь балансировать, потому что без дела моей жизни я просто не могу и не хочу", - написала Надя.

"И здесь вопрос действительно важный - взяться за себя и один за другим снимать проблемы, работать с собой, контролировать с врачами все нюансы. Думаю, мы, украинцы, еще до сих пор не осознаем, какое влияние имеет на организм все, что с нами происходит", - добавила она.

Дорофеева показалась в больнице (фото: t.me/thisisdorofeeva)

При этом Дорофеева отметила, что рассказывает о своем состоянии не для того, чтобы просто пожаловаться. Певица хочет, чтобы ее фаны также начали заботиться о своем здоровье.

"Этот пост - это не нытье, ведь я пишу о процентах, пожалуй, 5 из всего, что со мной происходит. Но я учусь делиться не только победами и всякими положительными штуками... Пусть это будет вам напоминанием о себе", - отметила звезда.

"О контроле своего здоровья, ведь это, оказывается, самое главное! О том, что важно помогать себе заблаговременно, но не когда уже поздно. Берегите себя, хорошие", - резюмировала она.

К слову, в июне Надя также оказывалась в больнице. Тогда Дорофеева показалась под капельницами и призналась, что ее здоровье "посыпалось".