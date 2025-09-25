Судаков вдруге став батьком: милі фото дитини

Стать дитини та перші фото

У 23-річного Судакова, який виступає на правах оренди за лісабонську "Бенфіку", і його дружини Єлизавети народилася друга донька.

Радісна подія сталася ще 17 вересня, проте пара поділилася першими фото тільки сьогодні. Також молоді батьки розсекретили вагу і зріст новонародженої: 3020 г і 51 см.

"Наш маленький світ народився. 17.09.2025", - написав футболіст у мережі.

Малятко назвали Златою. Зазначимо, що пара вже виховує 3-річну доньку Мілану.

На милих фото можна побачити новонароджену дівчинку, а також її зустріч зі старшою сестрою.

Георгій Судаков показав перші фото новонародженої доньки (фото: instagram.com/sudakov_11)

Як відреагували в мережі

Фоловери українського футболіста тут же почали вітати його з радісною подією:

"Вітаю! Здоров'я вашій красивій родині", - написала Олександра Кучеренко.

"Вітаю", - лаконічно зазначив футболіст Андрій Пятов

"Це справжнє щастя! Найщиріші вітання", - написав телеведучий Григорій Решетнік

"Вітаю всю родину"

"Ну така ж зірочка улюблена".

У Судакова народилася друга донька (фото: instagram.com/sudakov_11)

Хто такий Георгій Судаков

Георгій Судаков - український футболіст, півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України. Виступає на правах оренди за лісабонську "Бенфіку". Учасник чемпіонату Європи 2024.

Футболіст одружений. Разом із дружиною Єлизаветою виховує також старшу доньку Мілану, яка народилася 16 квітня 2022 року.