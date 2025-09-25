Судаков вдруге став батьком: милі фото дитини

Український футболіст Георгій Судаков став батьком вдруге.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Instagram.
У 23-річного Судакова, який виступає на правах оренди за лісабонську "Бенфіку", і його дружини Єлизавети народилася друга донька.
Радісна подія сталася ще 17 вересня, проте пара поділилася першими фото тільки сьогодні. Також молоді батьки розсекретили вагу і зріст новонародженої: 3020 г і 51 см.
"Наш маленький світ народився. 17.09.2025", - написав футболіст у мережі.
Малятко назвали Златою. Зазначимо, що пара вже виховує 3-річну доньку Мілану.
На милих фото можна побачити новонароджену дівчинку, а також її зустріч зі старшою сестрою.
Фоловери українського футболіста тут же почали вітати його з радісною подією:
Георгій Судаков - український футболіст, півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України. Виступає на правах оренди за лісабонську "Бенфіку". Учасник чемпіонату Європи 2024.
Футболіст одружений. Разом із дружиною Єлизаветою виховує також старшу доньку Мілану, яка народилася 16 квітня 2022 року.
Вас також може зацікавити