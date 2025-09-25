RU

Судаков во второй раз стал отцом: милые фото ребенка

Георгий Судаков с женой (фото: instagram.com/sudakov_11)
Автор: Катерина Собкова

Украинский футболист Георгий Судаков стал отцом во второй раз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Пол ребенка и первые фото

У 23-летнего Судакова, который выступает на правах аренды за лиссабонскую "Бенфику",  и его супруги Елизаветы родилась вторая дочка.

Радостное событие произошло еще 17 сентября, однако пара поделилась первыми фото только сегодня. Также молодые родители рассекретили вес и рост новорожденной: 3020 г и 51 см.

"Наш маленький свет родился. 17.09.2025", - написал футболист в сети.

Малышку назвали Златой. Отметим, что пара уже воспитывает 3-летнюю дочь Милану.

На милых фото можно увидеть новорожденную малышку, а также ее встречу со старшей сестрой.

 Георгий Судаков показал первые фото новорожденной дочери (фото: instagram.com/sudakov_11)

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинского футболиста тут же принялись поздравлять его с радостным событием:

  • "Поздравляю! Здоровья вашей красивой семье", - написала Александра Кучеренко
  • "Поздравляю", - лаконично отметил футболист Андрей Пятов
  • "Это настоящее счастье! Самые искренние поздравления", - написал телеведущий Григорий Решетник
  • "Поздравляю всю семью"
  • "Ну такая же звездочка любимая".

У Судакова родилась вторая дочка (фото: instagram.com/sudakov_11)

Кто такой Георгий Судаков

Георгий Судаков - украинский футболист, полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины. Выступает на правах аренды за лиссабонскую "Бенфику". Участник чемпионата Европы 2024.

Футболист женат. Вместе с супругой Елизаветой воспитывает также старшую дочь Милану, которая родилась 16 апреля 2022 года.

Новости шоу-бизнесаФутболистыСпортсмены