Судаков во второй раз стал отцом: милые фото ребенка

Украинский футболист Георгий Судаков стал отцом во второй раз.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.
У 23-летнего Судакова, который выступает на правах аренды за лиссабонскую "Бенфику", и его супруги Елизаветы родилась вторая дочка.
Радостное событие произошло еще 17 сентября, однако пара поделилась первыми фото только сегодня. Также молодые родители рассекретили вес и рост новорожденной: 3020 г и 51 см.
"Наш маленький свет родился. 17.09.2025", - написал футболист в сети.
Малышку назвали Златой. Отметим, что пара уже воспитывает 3-летнюю дочь Милану.
На милых фото можно увидеть новорожденную малышку, а также ее встречу со старшей сестрой.
Фолловеры украинского футболиста тут же принялись поздравлять его с радостным событием:
Георгий Судаков - украинский футболист, полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины. Выступает на правах аренды за лиссабонскую "Бенфику". Участник чемпионата Европы 2024.
Футболист женат. Вместе с супругой Елизаветой воспитывает также старшую дочь Милану, которая родилась 16 апреля 2022 года.
