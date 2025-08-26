ua en ru
Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі заручилися: романтичні фото

Вівторок 26 серпня 2025 21:37
Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі заручилися: романтичні фото Тейлор Свіфт виходить заміж! (фото: instagram.com/taylorswift)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Співачка Тейлор Свіфт і футболіст Тревіс Келсі потішили шанувальників радісною новиною. Закохані одружуються після дворічних стосунків!

РБК-Україна розповідає, що відомо про заручини зіркової пари з посиланням на їхній спільний допис в Instagram.

Тейлор Свіфт виходить заміж за Тревіса Келсі: що відомо

Майбутнє подружжя, яке рідко коментувало свої стосунки, 26 серпня опублікувало серію фото з особливої події.

35-річна попзірка та 35-річний гравець американської футбольної команди Kansas City Chiefs оголосили про заручини кумедним підписом.

"Ваша вчителька англійської та ваш учитель фізкультури одружуються", - написали вони.

На фото можна побачити, як Келсі стає на одне коліно та робить пропозицію коханій в саду серед квітів.

Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі заручилися: романтичні фотоТейлор Свіфт та Тревіс Келсі одружуються (фото: instagram.com/taylorswift)

На іншому кадрі можна розгледіти золоту обручку з масивним каменем, яку спортсмен вручив майбутній дружині.

Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі заручилися: романтичні фотоЯку обручку Тревіс Келсі подарував Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

На інших світлинах вони позують в обіймах, насолоджуючись новим статусом.

Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі заручилися: романтичні фотоЯк пройшли заручини Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)​​​​​​

Що відомо про стосунки пари

Вони почали зустрічатися у липні 2023-го, коли співачка була в розпалі світового туру. Тоді Келсі намагався передати їй браслет дружби зі своїм номером телефону.

Спроба не вдалася, проте згодом він публічно зізнався у симпатії до неї у власному подкасті "New Heights". Невдовзі вони почали зустрічатися.

У вересні Свіфт підтвердила роман, з'явившись на стадіоні Arrowhead, щоб підтримати футболіста під час гри проти "Chicago Bears".

Кілька тижнів тому закохані також разом вийшли в подкасті "New Heights", аби анонсувати новий альбом 12-й альбом Свіфт "The Life of a Showgirl".

Багато хто припускав, що ця подія є передвісником заручин, адже це вперше пара з'явилася на загал в такому форматі.

Випуск побив рекорд за кількістю одночасних переглядів на YouTube - 1,3 мільйона, а нині - понад 20.


Нагадаємо, серед відомих колишніх бойфрендів попзірки були Том Гіддлстон, Джо Джонас, Тейлор Лотнер, Джейк Джилленгол і Джон Майєр.

